2018-09-20T12:24:00+03:00
Общество

Белгородская филармония передаст диск с музыкальными шедеврами школьникам

Идея записать диск родилась во время благотворительных концертов
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото: с сайта Белгородской областной филармонииФото: с сайта Белгородской областной филармонии
Изменить размер текста:

В этом году Белгородская областная филармония побывала в 56 дворцах культуры области с большими благотворительными гастролями в рамках проекта «Музыка души». Более тридцати тысяч зрителей в течение полугода смогли посетить концерты артистов. Всего белгородская филармония исполнила 71 концерт, в том числе 11 театрализованных, 20 концертов духовных песнопений камерного хора, 20 концертов оркестра русских народных инструментов и 20 концертов карильонной музыки.

Сделать высокое искусство доступным для жителей районов, которые далеко не всегда могут побывать в Белгороде на концертах филармонии, - такова была цель этого просветительского проекта. Концерты, которые проходили при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, вызвали большой интерес. На концертах смогли побывать жители 10 отдаленных районов области, в том числе Ивнянского, Борисовского, Волоконовского, Чернянского, Валуйского, Вейделевского, Корочанского, Краснояружского, Ракитянского районов.

Во время благотворительных гастролей родилась идея записать одноименный компакт-диск на основе аудиофрагментов выступлений симфонического оркестра, оркестра русских народных инструментов, камерного хора, солистов филармонии, а также игрой белгородского карильона.

Принято решение передать специальный тираж диска в общеобразовательные школы области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгородской области пограничники поймали нелегала
Белгородские полицейские застали сбытчика марихуаны в момент совершения незаконной сделки
В Белгородской области выбрали лучших добровольных пожарных
В Белгородской области открылась детская Медиашкола по дорожной безопасности
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных кредитов наличными
В Белгороде безработица составила 32 тысячи человек
На улицах Белгорода полицейские и волонтеры раздали памятки против мошенников
В Белгороде пройдет Всероссийский день ходьбы
Житель Белгородского района ответит за оскорбление полицейского
Белгородец продал имущество организации на 120 тысяч рублей
В Белгород едут любители бега со всей России
Мэрия Белгорода ввела цензуру для чиновников
В Белгороде спасатели вызволили из западни нутрию
В Старом Осколе должник оплатил долг только после ареста имущества