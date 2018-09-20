Белгородская филармония передаст диск с музыкальными шедеврами школьникам

20 Сент. 12:24 2018-09-20T12:24:00+03:00

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В этом году Белгородская областная филармония побывала в 56 дворцах культуры области с большими благотворительными гастролями в рамках проекта «Музыка души». Более тридцати тысяч зрителей в течение полугода смогли посетить концерты артистов. Всего белгородская филармония исполнила 71 концерт, в том числе 11 театрализованных, 20 концертов духовных песнопений камерного хора, 20 концертов оркестра русских народных инструментов и 20 концертов карильонной музыки.

Сделать высокое искусство доступным для жителей районов, которые далеко не всегда могут побывать в Белгороде на концертах филармонии, - такова была цель этого просветительского проекта. Концерты, которые проходили при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, вызвали большой интерес. На концертах смогли побывать жители 10 отдаленных районов области, в том числе Ивнянского, Борисовского, Волоконовского, Чернянского, Валуйского, Вейделевского, Корочанского, Краснояружского, Ракитянского районов.

Во время благотворительных гастролей родилась идея записать одноименный компакт-диск на основе аудиофрагментов выступлений симфонического оркестра, оркестра русских народных инструментов, камерного хора, солистов филармонии, а также игрой белгородского карильона.

Принято решение передать специальный тираж диска в общеобразовательные школы области.