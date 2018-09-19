В Белгородской области встретили вернувшийся из полугодовой командировки сводный отряд полиции

19 Сент. 18:48 2018-09-19T18:48:48+03:00

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В среду, 19 сентября, в Белгородскую область из длительной служебной командировки вернулся сводный отряд полиции. В течение шести месяцев он нес службу на территории Северо-Кавказского региона, помогая дагестанским коллегам обеспечивать правопорядок в республике. Правоохранителей встречали на железнодорожном вокзале представители руководства областного УМВД во главе с заместителем начальника Владимиром Жигайло, коллеги, родные и близкие.

Теплые объятия, улыбки, слезы радости и слова благодарности за образцовое исполнение служебных обязанностей. Впереди у вернувшихся из командировки полицейских – небольшой отдых, а затем они снова приступят к выполнению повседневных обязанностей в своих подразделениях. В пресс-службе областного УМВД также сообщили, что 25 сентября состоится награждение наиболее отличившихся сотрудников.