2018-09-19T18:48:48+03:00
Общество

В Белгородской области встретили вернувшийся из полугодовой командировки сводный отряд полиции

В течение шести месяцев он нес службу на территории Северо-Кавказского региона
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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В среду, 19 сентября, в Белгородскую область из длительной служебной командировки вернулся сводный отряд полиции. В течение шести месяцев он нес службу на территории Северо-Кавказского региона, помогая дагестанским коллегам обеспечивать правопорядок в республике. Правоохранителей встречали на железнодорожном вокзале представители руководства областного УМВД во главе с заместителем начальника Владимиром Жигайло, коллеги, родные и близкие.

Теплые объятия, улыбки, слезы радости и слова благодарности за образцовое исполнение служебных обязанностей. Впереди у вернувшихся из командировки полицейских – небольшой отдых, а затем они снова приступят к выполнению повседневных обязанностей в своих подразделениях. В пресс-службе областного УМВД также сообщили, что 25 сентября состоится награждение наиболее отличившихся сотрудников.

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