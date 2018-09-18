2018-09-18T16:09:56+03:00
Общество

В Белгородской области с 1 октября подорожает проезд в трамвае

Поездка по Старому Осколу возрастет до уровня проезда в маршрутке
Ирина ТАРАСОВА
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Старооскольский трамвай подорожает с 1 октября.Старооскольский трамвай подорожает с 1 октября.Фото: "КП" Архив
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ООО «Скоростной трамвай» Старооскольского городского округа спешит «обрадовать» горожан: с 1 октября 2018 года повышается плата за проезд. За поездку по маршруту «Промкомзона» - «Городское кольцо», «Городское кольцо» - «Незнамово» или «Незнамово» - «ОЭМК» теперь придется заплатить 20 рублей. От ОЭМК до остановки «Городское кольцо» или обратно с 1 октября придется заплатить 30 рублей.

Изменение стоимости перевозчики объясняют ежегодным ростом стоимости электроэнергии, ГСМ и прочих затрат. Сообщается также, что в предыдущий раз тариф повышался 1 ноября 2013 года.

При этом стоимость проездных билетов и доплата к единому социальному проездному билету до указанной даты остаются неизменными: ЕСПБ в размере 8 рублей по маршруту «Городское кольцо» - «ОЭМК»; проездные билеты для учащихся - 150 рублей; проездные билеты для студентов – 300 рублей; проездные билеты для остальных граждан – 885 рублей.

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