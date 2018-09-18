Подсудимой белгородке вымышленное имя не помогло скрыться от суда

18 Сент. 15:06 2018-09-18T15:06:26+03:00

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Во время разбирательства дела подсудимой белгородки судья вынес постановление о принудительном приводе ее в суд. От добровольной явки на судебное заседание женщина уклонялась. И даже тогда, когда судебные приставы выехали по месту ее жительства, чтобы доставить подсудимую, согласно установленного порядка деятельности судов Межрайонного отдела по ОУПДС УФССП России по Белгородской области, подсудимая назвалась вымышленным именем.

Факт обмана установили при проверке документов, удостоверяющих личность, сообщают в пресс-службе УФССП России по Белгородской области.

После установления личности белгородку все же доставили в суд, судебное заседание состоялось. За попытку обмана был составлен протокол и теперь обманщице грозит штраф в размере от 1000 до 1500 рублей.