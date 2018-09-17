2018-09-17T18:05:34+03:00
Происшествия

Белгородка погибла во время отдыха на Кубе

Следователи выясняют обстоятельства гибели женщины
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Белгородку нашли мертвой на Кубе.Белгородку нашли мертвой на Кубе.Фото: "КП" Архив
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По предварительным данным, 56-летняя белгородка отдыхала со своим сыном на Кубе по туристической путевке с 10 июля. За день до отъезда домой женщину нашли мертвой. Причиной смерти значится асфиксия.

По факту гибели белгородки первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Белгородской области принял в производство уголовное дело, возбужденное 7 сентября по статье убийство.

Следствие рассматривает все возможные версии гибели отдыхавшей на Кубе женщины: от несчастного случая до совершения в отношении нее преступления, сообщили в пресс-службе ведомства.

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