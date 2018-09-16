Белгородские школьники запасаются на зиму яблоками

16 Сент. 16:12 2018-09-16T16:12:56+03:00

В Борисовском районе каждый учащийся получил задание собрать по 9 ящиков

Изменить размер текста: A A

В Борисовском районе школьники начали сбор яблок. Каждый класс уже собрал по 9 ящиков фруктов, выполнив таким образом поставленную перед ними задачу.

Сейчас они приступили к сбору осенних сортов. И к концу сентября – началу октября будут убраны такие виды, как «миканис», «осеннее золотое». Затем пойдёт «антоновка», «богатырь», «память Мичурина», «сенап северный», «сенап орловский», «зимнее лимонное», «старкримсон», «спартан», «макинтош».

Работники общества с ограниченной ответственностью, которые курирует работу школьников, рассчитывают, сколько они заработали, и выдают яблоки каждой школе. Бригадиры вместе с учителями ведут строгий подсчёт, и вопросов по взаиморасчётам не возникает.

В администрации Борисовского района поддержали инициативу хозяйственников, считая, что школам нет смысла покупать яблоки по 60 рублей за килограмм, когда можно заработать из расчёта по 40–45 рублей. Товар школам отгружают по оптовым ценам.