Пьяный белгородец избил свою сожительницу

14 Сент. 17:06 2018-09-14T17:06:40+03:00

Женщина почувствовала себя плохо только через несколько дней

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На днях в одну из белгородских больниц поступила 41-летняя женщина с травмами головы. Сотрудники медучреждения сразу же сообщили о пострадавшей в ОМВД России по Белгородскому району. Полицейские установили, что белгородку избил сожитель.

По предварительным данным, потерпевшая во время застолья распивала спиртное со своим сожителем. Между парой разгорелась ссора, которая переросла в драку. 53-летний «герой» несколько раз ударил спутницу жизни по голове, после чего оппоненты помирились и продолжили свой маленький праздник. Но спустя несколько дней женщине стало плохо, и подозреваемый вызвал ей «скорую». В больнице установили, что здоровью потерпевшей причинен тяжкий вред.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Сожителю пострадавшей грозит до восьми лет лишения свободы.