2018-09-14T16:22:23+03:00
Общество

Белгородские судебные приставы выходят на охоту на коммунальных должников

С 17 по 28 сентября в Белгородской области пройдет акция «Без долгов теплее!»
Максим АЛТУХОВ
Поделиться:
В Белгородской области пройдет акция «Без долгов теплее!»В Белгородской области пройдет акция «Без долгов теплее!»Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В акции примут участие предприятия ЖКХ и ТЭК, являющиеся крупными взыскателями по исполнительным производствам. В это время судебные приставы активизируют работу по взысканию коммунальных платежей, а именно по ограничению права на выезд за пределы России, запретам на регистрацию автотранспорта и недвижимости, аресту имущества, а также взысканию исполнительского сбора за несвоевременную оплату задолженности.

Совместно с крупными взыскателями судебные приставы проведут рейдовые мероприятия по адресам должников. Кроме этого, планируется работа мобильной группы судебных приставов в одном из торговых центров города, где все желающие смогут не только узнать о своих долгах, но также оплатить их.

По информации регионального управления ФССП России, в ведомстве с начала этого года находилось около 65 тысяч исполнительных производств о взыскании задолженности за коммунальные услуги на общую сумму более 1 миллиарда рублей. В настоящее время приставами в пользу предприятий ЖКХ и ТЭК взыскано более 164 миллионов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгороде ограничат движение транспорта
В Белгородской области пограничники поймали нелегала
Белгородские полицейские застали сбытчика марихуаны в момент совершения незаконной сделки
В Белгородской области выбрали лучших добровольных пожарных
В Белгородской области открылась детская Медиашкола по дорожной безопасности
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных кредитов наличными
В Белгороде безработица составила 32 тысячи человек
На улицах Белгорода полицейские и волонтеры раздали памятки против мошенников
В Белгороде пройдет Всероссийский день ходьбы
Житель Белгородского района ответит за оскорбление полицейского
Белгородец продал имущество организации на 120 тысяч рублей
В Белгород едут любители бега со всей России
Мэрия Белгорода ввела цензуру для чиновников
В Белгороде спасатели вызволили из западни нутрию
В Старом Осколе должник оплатил долг только после ареста имущества