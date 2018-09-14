Белгородские судебные приставы выходят на охоту на коммунальных должников

14 Сент. 16:22 2018-09-14T16:22:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В акции примут участие предприятия ЖКХ и ТЭК, являющиеся крупными взыскателями по исполнительным производствам. В это время судебные приставы активизируют работу по взысканию коммунальных платежей, а именно по ограничению права на выезд за пределы России, запретам на регистрацию автотранспорта и недвижимости, аресту имущества, а также взысканию исполнительского сбора за несвоевременную оплату задолженности.

Совместно с крупными взыскателями судебные приставы проведут рейдовые мероприятия по адресам должников. Кроме этого, планируется работа мобильной группы судебных приставов в одном из торговых центров города, где все желающие смогут не только узнать о своих долгах, но также оплатить их.

По информации регионального управления ФССП России, в ведомстве с начала этого года находилось около 65 тысяч исполнительных производств о взыскании задолженности за коммунальные услуги на общую сумму более 1 миллиарда рублей. В настоящее время приставами в пользу предприятий ЖКХ и ТЭК взыскано более 164 миллионов.