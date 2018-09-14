2018-09-14T14:30:49+03:00
Происшествия

За попытку распространения «жучков» жителя Белгородской области лишили свободы

23-летний молодой человек приобрёл в столице партию технических спецсредств, чтобы перепродать в регионе
Максим АЛТУХОВ
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..Фото: "КП" Архив
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Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Белгородской области, подозреваемый был задержан сотрудниками ведомства при попытке сбыта одного из имеющихся устройств («GPS-трекера»), обладающего функцией негласного контроля акустической информации. Согласно заключению специализированной организации такое техническое устройство относится к специальным техническим средствам, предназначенным для негласного получения информации.

По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за «незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

Приговором Октябрьского районного суда г. Белгорода молодому человеку было назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года и 3 месяца, а также штрафа в размере 30 тысяч рублей. Подсудимый подал апелляцию, но Белгородский областной суд оставил приговор суда первой инстанции без изменения.

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