За сбыт афганского героина в Белгородской области наркодилер получил более пяти лет «строгача»
Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Белгородской области, наркотические вещества заготавливались в Афганистане и через Таджикистан попадали на территории СНГ, а потом – и в Белгородскую область.
В ходе оперативных мероприятий у сбытчика был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом — наркотическим средством героин (диацетилморфин). Еще два свертка общим весом более 150 граммов (крупный размер) было обнаружено у подозреваемого во время обыска квартиры, которую он снимал.
По этому факту в отношении белгородца было возбуждено уголовное дело. А в настоящее время приговором Октябрьского районного суда Белгорода он был признан виновными за незаконный сбыт наркотических средств. Белгородцу назначено наказание в виде лишения свободы сроком пять лет шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.