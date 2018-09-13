2018-09-13T16:10:25+03:00
Происшествия

За сбыт афганского героина в Белгородской области наркодилер получил более пяти лет «строгача»

В поле зрения региональной ФСБ попал 33-летний белгородец, который сбывал наркотик бесконтактным путем, то есть, организуя закладки
Максим АЛТУХОВ
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Житель Белгорода получил больше пяти лет "строгача" за сбыт наркотиков.Житель Белгорода получил больше пяти лет "строгача" за сбыт наркотиков.Фото: "КП" Архив
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Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Белгородской области, наркотические вещества заготавливались в Афганистане и через Таджикистан попадали на территории СНГ, а потом – и в Белгородскую область.

В ходе оперативных мероприятий у сбытчика был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом — наркотическим средством героин (диацетилморфин). Еще два свертка общим весом более 150 граммов (крупный размер) было обнаружено у подозреваемого во время обыска квартиры, которую он снимал.

По этому факту в отношении белгородца было возбуждено уголовное дело. А в настоящее время приговором Октябрьского районного суда Белгорода он был признан виновными за незаконный сбыт наркотических средств. Белгородцу назначено наказание в виде лишения свободы сроком пять лет шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.

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