За сбыт афганского героина в Белгородской области наркодилер получил более пяти лет «строгача»

13 Сент. 16:10 2018-09-13T16:10:25+03:00

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Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Белгородской области, наркотические вещества заготавливались в Афганистане и через Таджикистан попадали на территории СНГ, а потом – и в Белгородскую область.

В ходе оперативных мероприятий у сбытчика был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом — наркотическим средством героин (диацетилморфин). Еще два свертка общим весом более 150 граммов (крупный размер) было обнаружено у подозреваемого во время обыска квартиры, которую он снимал.

По этому факту в отношении белгородца было возбуждено уголовное дело. А в настоящее время приговором Октябрьского районного суда Белгорода он был признан виновными за незаконный сбыт наркотических средств. Белгородцу назначено наказание в виде лишения свободы сроком пять лет шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.