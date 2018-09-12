Белгородские следователи выясняют обстоятельства смерти мальчика в больнице
По предварительным данным, гибель 8-летнего белгородца наступила из-за неверно поставленного диагноза и, следовательно, неправильного лечения.
На страницах сообщества в соцсетях мама малыша рассказывает, что еще в августе он был здоров, но потом из-за высокой температуры был госпитализирован в инфекционную больницу. Не смотря на многочисленные анализы и капельницы, облегчения не наступило, и уже из реанимации его перевели в областную больницу.
6 сентября ребенок скончался. В паблике мать рассказывает, что у мальчика было несколько сердечных приступов, последний из которых, четвертый, он уже не пережил.
Как сообщают в СК РФ, в настоящее время ведутся проверочные мероприятия, следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. После окончания поверки будет принято процессуальное решение.