Белгородские следователи выясняют обстоятельства смерти мальчика в больнице

12 Сент. 21:16 2018-09-12T21:16:37+03:00

Изменить размер текста: A A

По предварительным данным, гибель 8-летнего белгородца наступила из-за неверно поставленного диагноза и, следовательно, неправильного лечения.

На страницах сообщества в соцсетях мама малыша рассказывает, что еще в августе он был здоров, но потом из-за высокой температуры был госпитализирован в инфекционную больницу. Не смотря на многочисленные анализы и капельницы, облегчения не наступило, и уже из реанимации его перевели в областную больницу.

6 сентября ребенок скончался. В паблике мать рассказывает, что у мальчика было несколько сердечных приступов, последний из которых, четвертый, он уже не пережил.

Как сообщают в СК РФ, в настоящее время ведутся проверочные мероприятия, следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. После окончания поверки будет принято процессуальное решение.