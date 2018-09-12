Жительницу Белгорода подозревают в мошенничестве при продаже путевки в санаторий

12 Сент. 17:00 2018-09-12T17:00:45+03:00

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По предварительным данным, 38-летняя жительница областного центра, представившись туроператором, продала пенсионерке путевку в санаторий одной из стран ближнего зарубежья. Стороны подписали соответствующий договор. 60-летняя белгородка заплатила за услугу 12 тысяч рублей. Злоумышленница пообещала, что чуть позже сообщит, когда и откуда отправляется автобус. Однако за день до отъезда она перестала выходить на связь. Обманутая клиента обратилась за помощью в полицию.

Оперативники вычислили и задержали подозреваемую. По ее словам, деньги пенсионерки она успела потратить. В отношении предприимчивой дамы возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Полицейские проверяют подозреваемую на причастность к аналогичным аферам.