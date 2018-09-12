2018-09-12T17:00:45+03:00
Общество

Жительницу Белгорода подозревают в мошенничестве при продаже путевки в санаторий

По версии следствия, она обманула пенсионерку на 12 тысяч рублей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
Белгородку подозревают в мошенничестве.Белгородку подозревают в мошенничестве.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

По предварительным данным, 38-летняя жительница областного центра, представившись туроператором, продала пенсионерке путевку в санаторий одной из стран ближнего зарубежья. Стороны подписали соответствующий договор. 60-летняя белгородка заплатила за услугу 12 тысяч рублей. Злоумышленница пообещала, что чуть позже сообщит, когда и откуда отправляется автобус. Однако за день до отъезда она перестала выходить на связь. Обманутая клиента обратилась за помощью в полицию.

Оперативники вычислили и задержали подозреваемую. По ее словам, деньги пенсионерки она успела потратить. В отношении предприимчивой дамы возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Полицейские проверяют подозреваемую на причастность к аналогичным аферам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгороде ограничат движение транспорта
В Белгородской области пограничники поймали нелегала
Белгородские полицейские застали сбытчика марихуаны в момент совершения незаконной сделки
В Белгородской области выбрали лучших добровольных пожарных
В Белгородской области открылась детская Медиашкола по дорожной безопасности
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных кредитов наличными
В Белгороде безработица составила 32 тысячи человек
На улицах Белгорода полицейские и волонтеры раздали памятки против мошенников
В Белгороде пройдет Всероссийский день ходьбы
Житель Белгородского района ответит за оскорбление полицейского
Белгородец продал имущество организации на 120 тысяч рублей
В Белгород едут любители бега со всей России
Мэрия Белгорода ввела цензуру для чиновников
В Белгороде спасатели вызволили из западни нутрию
В Старом Осколе должник оплатил долг только после ареста имущества