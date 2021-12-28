В Белгородской области во время полевого выхода к кадетам пришел Дед Мороз

в рамках Всероссийской акции Росгвардии «Дед Мороз специального назначения» поздравить ребят с наступающим новым годом прибыл главный волшебник

В Белгородском районе состоялся полевой выход военно-патриотических клубов, посвященный памяти офицера СОБР «Белогор» Геннадия Мишенина. Три дня под патронажем росгвардейцев воспитанники из шести военно-патриотических клубов области, среди которых и подшефные росгвардейские курсанты ВПК «Север» им. Героя России Вячеслава Воробьёва и «Патриот» им. сотрудника СОБР Геннадия Мишенина оттачивали приобретенные навыки по топографической, физической и медицинской подготовке. Мероприятие состоялось на территории исторического парка «Белгородская черта» в селе Драгунское.

Как оказать первую медицинскую помощь, не имея под руками аптечки, рассказали кадетам офицеры СОБР «Белогор» Управления Росгвардии региона. Они также на практике продемонстрировали, как ориентироваться на местности по карте, пользоваться компасом и курвиметром. Под чутким руководством офицеров-наставников ребята учились вести круглосуточную охрану своего лагеря, эвакуировать раненого на подручных средствах, а также передвигаться в боевом порядке и тактическими группами.

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Сюрпризом в конце мероприятия стало появление неожиданного гостя - в рамках Всероссийской акции Росгвардии «Дед Мороз специального назначения» поздравить ребят с наступающим новым годом прибыл главный волшебник. Он вручил воспитанникам подшефного патриотического клуба подарки и дал советы по безопасному поведению во время зимних каникул.

Справка: Геннадий Мишенин был оперуполномоченным штурмовой группы СОБР. 14 декабря 1995 года во время спецоперации в районе г. Гудермеса при эвакуации тяжело раненного командира Геннадий Мишенин был смертельно ранен снайпером. Указом Президента РФ за личное мужество и отвагу, проявленные в бою с бандформированиями Геннадий Мишенин награжден орденом Мужества (посмертно).