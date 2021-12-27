Главной целью конкурса было привлечение внимания жителей Белгородчины к экологическим проблемам и современным способам их решения.

Как признались организаторы, приятно удивил тот факт, что тема экологии оказалась одинаково близка белгородцам разных возрастов: самому младшему участнику конкурса было 6 лет, а самому возрастному - 60!

В течение нескольких месяцев наши земляки прислали на суд жюри 136 работ. Оценивала присланное видео строгая, но справедливая комиссия, в состав которой вошли профессиональные эксперты как по вопросам экологии, так и создания видеосюжетов.

- Формирование экологической культуры у жителей нашей области – одна из приоритетных задач, стоящая перед региональным оператором, - говорит Даниил Медведев, председатель конкурсной комиссии, и.о. генерального директора ООО «ЦЭБ». - Центр Экологической Безопасности постоянно расширяет инструменты для экопросвещения. И нас очень радует неизменное пополнение рядов активных белгородцев, которые не только сами ведут экологичный образ жизни, но и побуждают к этому других.

Чтобы понять, насколько важным считают белгородцы вопрос защиты родной планеты, достаточно даже просто познакомиться с названиями роликов. «Мир зависит от тебя», «Планета не одноразовая!!! Запасной у нас нет!!!», «Отпечатки от убийства природы», «Раз, два, три, четыре... восемь, батарейки мы не бросим!», «Всё в твоих руках, просто действуй», «Экология начинается с тебя», «Мое дерево в моем селе», «Очистим пруд вместе!», «Скорбь планеты» - многие из присланных работ можно назвать настоящими короткометражными фильмами. А творческое исполнение и глубокий смысл делают их достойными трансляций на экранах всего мира.

В итоге победители конкурса «Экология начинается с тебя!» получили денежные призы от его партнеров, дипломы и сладкие подарки. Самым маленьким участникам вручили также и красочную Экологическую азбуку от Центра Экологической Безопасности.

Поздравляем победителей!

В номинации «Экоблогер» награды получили:

Каролина Шак, 10 лет (г. Белгород); Ярослав Сторчук, 8 лет (Ракитянский р-н); Альбина Коротоножкина, 8 лет (Красненский р-н); Кирилл Коротоножкин, 13 лет (Красненский р-н); Алина Крюкова, 15 лет (Валуйский ГО); Роман Марковский, 12 лет (Ивнянский р-н); Полина Берлова, 23 года (Ракитянский р-н); Артём Гноевой, 22 года (Старооскольский ГО); Ольга Ткаченко, 20 лет (Белгородский р-н); Анастасия Апатенко, 36 лет (г. Белгород) и Елена Протопопова, 42 лет (Губкинский ГО).

В номинации «Экосемья» награды получили:

Артём Новомлинский, 10 лет (Грайворонский ГО); Анастасия Першина, 10 лет (Ивнянский р-н); Арсений Михайловский, 12 лет (Алексеевский ГО); Варвара Четверикова, 11 лет (Ивнянский р-н); Екатерина Михнева, 12 лет (Губкинский ГО); Кира Таланова, 31 год (Новооскольский ГО); Анастасия Луцык, 35 лет (г. Белгород); Екатерина Фетисова, 35 лет (Губкинский ГО) и Алексей Мозговой, 36 лет (Ракитянский р-н)

Специальным призом от ООО «Первое ЭК.О.ТВ» Групп Белгород» награжден десятилетний Александр Краснов из Яковлевского городского округа.

.

Организаторы конкурса благодарят всех его участников, членов комиссии и партнеров: ПАО «Сбербанк», ООО «Первое ЭК.О.ТВ ГРУПП Белгород», Белгородский областной детский эколого-биологический центр, ТРК «Мир Белогорья», МАУ «Белгород-Медиа», АНО «БелЭкоРегион».