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Общество22 декабря 2021 6:06

Где и когда в Белгороде пройдут предновогодние концерты

Марафон поздравлений начнется 23 декабря
Алексей СЕРГУНИН
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Музыкальные поздравления белгородцам приготовили солисты и творческие коллективы.

Музыкальные поздравления белгородцам приготовили солисты и творческие коллективы.

Фото: Артем ГРЕБЕНИК

В каждом районе Белгорода пройдут праздничные предновогодние концерты. Марафон поздравлений начнется 23 декабря. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

23 - 24 декабря.

23 - 24 декабря.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Музыкальные поздравления белгородцам приготовили солисты и творческие коллективы Центра досуга, Детских музыкальных школ № 5 и №1, Дома офицеров, Детской музыкально-хоровой школы, городского центра народного творчества «Сокол», ДК «Энергомаш».

24 - 25 декабря.

24 - 25 декабря.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

26 - 28 декабря.

26 - 28 декабря.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

28 - 29 декабря.

28 - 29 декабря.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

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