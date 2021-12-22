Где и когда в Белгороде пройдут предновогодние концерты

Музыкальные поздравления белгородцам приготовили солисты и творческие коллективы. Фото: Артем ГРЕБЕНИК

В каждом районе Белгорода пройдут праздничные предновогодние концерты. Марафон поздравлений начнется 23 декабря. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

23 - 24 декабря. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Музыкальные поздравления белгородцам приготовили солисты и творческие коллективы Центра досуга, Детских музыкальных школ № 5 и №1, Дома офицеров, Детской музыкально-хоровой школы, городского центра народного творчества «Сокол», ДК «Энергомаш».

24 - 25 декабря. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

26 - 28 декабря. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.