19 декабря Белгородчину накроет метель

Учитывайте при планировании маршрутов движения изменения погодных условий. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 декабря ожидается облачная погода, ночью небольшой, местами умеренный снег. Днем умеренный, местами сильный снег, местами метель. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный от восьми до 13-ти метров в секунду, местами порывы до 15-20-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от одного до шести градусов мороза, днем – от минус четырех до плюс одного градуса

ГУ МЧС России по региону настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности.

При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов.

Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Автомобилистам не следует выезжать, если машина технически не подготовлена к движению по снежному накату. При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и природные условия.

Учитывайте при планировании маршрутов движения изменения погодных условий. По возможности, откажитесь от поездок на личных автомобилях, просчитайте свои маршруты с учетом движения общественного транспорта. Не стоит забывать о том, что большое количество автомашин на дорогах мешает работе снегоуборочной техники и создает заторы.

В связи с ухудшением метеоусловий (снег, в отдельных районах сильный) рекомендуется не оставлять транспортные средства под большими деревьями, кроны которых могут сломаться от ветра и налипшего снега, а также вблизи слабоукрепленных, ветхих конструкций, рекламных щитов.

Берегите себя и своих близких!

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «112» или «101». «Единый телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8 (4722) 39-99-99.