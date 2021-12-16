О подвиге не забывают: в Белгороде прошел межведомственный Чемпионат по стрельбе памяти Геннадия Мишенина

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Уже в 24-й раз в областном центре состоялся традиционный межведомственный Чемпионат по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия Управления Росгвардии по Белгородской области памяти сотрудника СОБР «Белогор» Геннадия Мишенина, погибшего при исполнении служебного долга. Соревнования прошли на базе Белгородского юридического института имени И.Д. Путилина с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

В чемпионате прияли участие 5 команд по 4 человека от СОБР «Белогор» и ОМОН «Острог» Росгвардии, ОСН «Гром» регионального УМВД, ОСН «Сокол» регионального УФСИН и СОБР Белгородской таможни. В борьбе за главный приз самые меткие стрелки белгородских спецподразделений вели огонь по мишеням из боевого ручного стрелкового оружия, меняя магазины и изготовки. Им предстояло выполнить три упражнения – ПБ – 1 (стрельба по неподвижной мишени), ПБ – 6 (стрельба скоростная со сменой магазинов) и ПБ – 9 (стрельба скоростная со сменой магазинов и изготовок).

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

По результатам Чемпионата лучшей стала команда СОБР «Белогор» Росгвардии, в которой проходил службу Геннадий Мишенин. Вторую строку турнирной таблицы заняла команда ОМОН «Острог» Росгвардии. Тройку лидеров замкнула команда ОСН «Гром» регионального УМВД. Кроме того, данный турнир позволил присвоить сотрудникам и военнослужащим силовых ведомств региона спортивные разряды до кандидата в мастера спорта по «стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия».

В торжественной церемонии закрытия Чемпионата и награждении победителей приняли участие: начальник Управления Росгвардии по Белгородской области полковник полиции Дмитрий Мещерин, отец лейтенанта милиции Геннадия Мишенина - Андрей Григорьевич, Заместитель начальника БЮИ МВД (по работе с личным составом) полковник полиции Андрей Дмитраков, руководитель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Белгородской митрополии отец Виктор.

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

- 26 лет минуло с тех скорбных событий, когда от пули снайпера героически погиб сотрудник СОБР Геннадий Мишенин. Проведение сегодняшнего Чемпионата — это дань памяти и уважения всем тем, кто отдал жизнь, защищая наш Родину. Наша обязанность помнить их героические поступки и передавать память о них потомкам. Уверен, что для многих из вас -оперуполномоченный Геннадий Мишенин является ярким примером самоотверженности и преданного служения Отечеству, - подчеркнул полковник полиции Дмитрий Мещерин.

В завершении мероприятия, Андрей Григорьевич, отец Геннадия Мишенина поблагодарил собравшихся и отметил, что подобные мероприятия позволяют сохранять память о подвиге его сына.

Напомним, Геннадий Мишенин был оперуполномоченным штурмовой группы СОБР. 14 декабря 1995 года во время спецоперации в районе г. Гудермеса при эвакуации тяжело раненного командира он был смертельно ранен снайпером. Указом Президента РФ за личное мужество и отвагу, проявленные в бою с бандформированиями Геннадий Мишенин награжден орденом Мужества (посмертно).