Станислав Воскресенский и Игорь Маковский открыли Центр управления и мониторинга уличного освещения города Иваново

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Сегодня, 14 декабря, в Иванове губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский дали старт работе современного Центра управления и мониторинга уличного освещения.

В рамках торжественного мероприятия введены в эксплуатацию первая, вторая и третья очереди комплексной Программы развития системы уличного освещения столицы региона.

Как отметил руководитель энергокомпаний, в настоящий момент «Россети Центр» организовали новое освещение на 133 и дополнительное на 38 улицах Иваново. Повышение освещенности улиц напрямую влияет на комфорт и безопасность жителей и гостей города. В результате полного выполнения Программы изменения увидят порядка 49 тысяч жителей всех четырех районов регионального центра.

«Открытие высокотехнологичного Центра управления и мониторинга и расширение системы уличного освещения Иваново – один из наглядных примеров сотрудничества Правительства области и «Россети Центр». Конечно, это лишь один из множества проектов, которые осуществляет компания на территории региона, но все они нацелены на обеспечение надежности электросетевого хозяйства, снижение аварийности и постоянное увеличение качества поставляемых услуг для населения», – подчеркнул Игорь Маковский.

В свою очередь глава Ивановской области высоко оценил качество и уровень взаимодействия с руководством Общества по вопросам реализации Программы и отметил высокую динамику преобразований, произошедших в Иванове за последний год.

«Город Иваново несколько лет назад был очень темным, на улицах использовались старые натриевые лампы. Тогда мы приняли решение заменить все лампы на более современные, энергоэффективные. На отдельных улицах освещенность выросла в четыре раза по экспертным замерам. Но проблема никуда не ушла, к сожалению, потому что освещение было установлено только на две третьих улиц города, в том числе оставались и такие, где не было никакого света – ни плохого, ни хорошего. Тогда мы нашли решение вместе с компанией «Россети» и городскими властями, чтобы эту проблему исправить и довести число улиц города, где есть освещение, до 95%. Таким образом, у нас должен получиться один из самых светлых городов в Центральной России.

Второе, о чем мы недавно буквально договорились с «Россетями»: работы полностью завершим в течение ближайших нескольких недель. Мы планировали разбить проект на несколько лет, начиная с 2021 года, а основную часть провести в будущем году. Но, согласитесь, все-таки актуальное освещение именно сейчас, зимой, когда практически полдня темно, а это ещё и вопросы безопасности. Часть линий заключительного этапа уже смонтировали, осталось сделать финальный рывок», – заявил Станислав Воскресенский.