Впервые за последние десять лет в Белгородской области появилось новое спасательное подразделение

фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

В селе Роговатое Старооскольского городского округа открыли пожарно-спасательную часть. Ей присвоили номер 47. Как отметили в Главном управлении МЧС России по Белгородской области, впервые за последние десять лет в регионе появилось новое спасательное подразделение.

фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

Проверить его комплектацию и слаженность работы огнеборцев приехали губернатор Вячеслав Гладков и начальник регионального управления МЧС Сергей Потапов, а также представители администрации городского округа.

- Здание депо представляет собой быстровозводимое сооружение модульного типа. Оно построено в течение этого года за счет средств областного бюджета. Всего на эти цели было выделено около 12 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба ведомства.

фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

Пожарно-спасательная часть будет обеспечивать безопасность в десяти населенных пунктах. Это территории Роговатовской, Потуданской, Озерской, Архангельской, Городищенской, Дмитриевской, Солдатской, Владимировской, Знаменской и Шаталовской администраций. Прежде тушить пожары сюда выезжали караулы пожарно-спасательных частей из Старого Оскола. Как отметил Сергей Потапов, открытие нового депо позволит сократить время прибытия спасателей на место происшествия и снизить тяжесть последствий в случае пожара.

фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

В арсенале подразделения - два специализированных пожарных автомобиля. Пожарный расчет составляет 14 человек. В региональном управлении МЧС отмечают, что создание таких подразделений с каждым годом становится все актуальнее. Связано это с высокими темпами строительства, особенно в частном секторе. Необходимость открытия подразделения на территории городского округа подтверждает и статистика. С начала года здесь зарегистрировано 372 пожара, в результате которых погибли 10 человек. Материальный ущерб от огня составил более 38 миллионов рублей. Теперь в Старооскольском городском округе восемь пожарно-спасательных частей, которые будут обеспечивать безопасность местных жителей.