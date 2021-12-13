НИУ «БелГУ: особенности приемной кампании-2022

Мероприятие прошло в режиме онлайн, его видеозапись доступна на интернет-ресурсах университета.

Представители руководства и приемной комиссии вуза поделились важной информацией с абитуриентами и их родителями, ответили на актуальные вопросы.

Уверенное лидерство

Как подчеркнул ректор университета, профессор Олег Полухин, в следующем учебном году у абитуриентов появится ещё больше возможностей получить перспективное высшее образование и всесторонне развиваться, выстраивая свое успешное будущее.

- Белгородский государственный национальный исследовательский университет является конкурентоспособным среди ведущих как российских, так и международных университетов, - подчеркнул Олег Николаевич. – Эффективная работа по его развитию, проводимая в течение последнего десятилетия, позволила прочно закрепиться в двадцатке лучших вузов страны, довести процент трудоустройства выпускников до отметки в 90%, получить грант федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Сегодня в НИУ «БелГУ» действуют 183 направления подготовки и 342 программы высшего образования, из которых 4 имеют Европейский знак качества EUR-ACE® и 18 зарегистрированы в Европейском реестре гарантии качества образования EQAR. Помимо уже знакомых, в 2022 году будет открыт набор на новые направления. В бакалавриате это «Техносферная безопасность» в институте наук о Земле, а также «Биотехнические системы и технологии», «Мехатроника и робототехника», «Системный анализ и управление» и «Инноватика» в институте инженерных и цифровых технологий. В магистратуре - «Педагогическое образование» (Подготовка преподавателей STEM)» в педагогическом институте, «Международные отношения» в институте межкультурной коммуникации и международных отношений, «Биотехнические системы и технологии» и «Машиностроение» в институте инженерных и цифровых технологий.

В целом, в следующем учебном году университет готов принять 8600 первокурсников, в числе которых вузу выделено 3806 мест на бюджетной основе.

Абитуриенту на заметку

Говоря о тонкостях поступления, отметим, что достичь желаемого результата абитуриенту помогут не только достойные баллы ЕГЭ, но и его личные победы: обладатели золотого, серебряного или бронзового знака ГТО получат при поступлении 2 дополнительных балла, победители и призеры школьных олимпиад – 3 балла, обладатели аттестата с отличием – 5.

У выпускников учреждений среднего профессионального образования будет выбор: поступать по результатам ЕГЭ (нужно успеть зарегистрироваться в управлении образования по месту жительства до 1 февраля 2022 года), или пройти вступительные испытания по профилю образовательных программ СПО, родственных программ бакалавриата или специалитета, которые абитуриент выбирает для учёбы.

Необходимо помнить, что приемная кампания стартует 1 июня 2022 года, а главная ее особенность - оригинал документа об образовании нужно представить до 25 июля (это срок завершения приема документов для поступающих по результатам ЕГЭ). Касательно других сроков, для поступающих в бакалавриат и специалитет по результатам вступительных испытаний прием документов завершится 11 июля, в магистратуру и в ординатуру – 5 августа, в колледжи и в аспирантуру – 12 августа.

Подать документы в НИУ «БелГУ» можно несколькими способами: лично посетив приемную комиссию, по почте или курьерской доставкой, а также в электронном виде: создать на сайте университета личный кабинет абитуриента или на портале госуслуг воспользоваться суперсервисом «Поступление в вуз онлайн».

Зачисление же будущих студентов пройдёт в два этапа. Сначала приоритетное зачисление абитуриентов, поступающих без вступительных испытаний, имеющих льготы и договоры о целевом обучении (28 июля будет завершен прием заявлений о согласии на зачисление). На втором этапе произойдет заполнение всех бюджетных мест – здесь заявление необходимо успеть подать до 3 августа.

Приёмная комиссия НИУ «БелГУ»:

г. Белгород, ул. Студенческая, 14, тел.: 8 (4722) 30-18-80, 30-18-90

е-mail: Exam@bsu.edu.ru сайт: http://abitur.bsu.edu.ru