«Ростелеком» и VEB Ventures создали СП для строительства магистральных линий связи нового поколения

Заказчики получат от «Ростелекома» в долгосрочное пользование (до 20–25 лет) инфраструктуру первого уровня.

«Ростелеком» и VEB Ventures (венчурный фонд ВЭБ.РФ) подписали юридически обязывающие документы по вхождению на паритетных началах в состав акционеров проектной компании «Атлас» для создания принципиально новой магистральной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) «Транзит Европа — Азия нового поколения» (TEA NEXT).

В периметр проекта также включены сегменты ВОЛС от границ РФ до основных европейских точек обмена трафиком в Европе во Франкфурте и Стокгольме и подводная транспортная система от Владивостока (береговая станция Находка) до Пусана, Токио и Гонконга с возможностью подключения к другим важным точкам региона Юго-Восточной Азии.

Каждая из сторон-участников соглашения станет равноправным партнером проекта и инвестирует в капитал компании «Атлас» примерно 6 млрд руб. Подписание юридически обязывающих документов означает, что работа по созданию корпоративной структуры проекта завершена, и это позволит в 2022 году приступить к строительству основного сегмента будущей линии связи TEA NEXT. При этом с учетом большого интереса к проекту со стороны финансовых партнеров допускается, что в ближайшее время в проект могут войти иные внешние инвесторы.

«Цифровизация и внедрение инноваций во всех отраслях экономики страны невозможны без создания мощной современной телекоммуникационной инфраструктуры принципиально нового поколения, которой де-факто должна стать трансконтинентальная магистраль Европа — Азия. Совместное предприятие двух лидеров российской экономики — важный шаг, направленный на уверенное создание цифрового транзита, основанного на совершенно новой бизнес-модели, привлекательной внутри страны и за ее пределами, в том числе с точки зрения вложения инвестиций. Кроме того, реализация проекта предусматривает использование компонентов российского производства, что создает условия для поддержки отечественных производителей», — отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

«Ростелеком» приступил к реализации проекта TEA NEXT летом 2020 года, создав операционную компанию «Атлас» и самостоятельно начав стройку первого этапа проекта на участке Москва — Санкт-Петербург — граница Россия — Латвия.

«Для реализации амбициозных задач по цифровизации различных секторов экономики и государства требуется мощная основа. Проект TEA NEXT призван создать ключевую магистральную инфраструктуру в России, которая позволит ускорить процесс трансформации и развития актуальных цифровых сервисов и услуг. Уже сейчас мы видим большой интерес к TEA NEXT со стороны крупнейших международных и российских операторов связи, а также глобальных ОТТ-компаний. Серьезным преимуществом новой магистрали является то, что она пройдет по оптимальному маршруту с запада на восток России с привязкой к крупнейшим городам страны», — сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Ожидается, что общий объем инвестиций составит около $650 млн до конца 2025 года. Часть этих средств будет обеспечена уставным капиталом компании «Атлас», сформированным акционерами СП. Другая — заемным финансированием банковского синдиката из российских и международных финансовых организаций во главе с ВЭБ.РФ. С участниками синдиката подписаны предварительные соглашения.

«Объем экспорта ИТ-услуг из одного Китая к 2025 году может достигнуть $50 млрд. Для всего азиатского региона эта цифра будет еще более существенной. Поэтому так важно использовать потенциал России с точки зрения транзита интернет-трафика, прогнозировать спрос на каналы связи и вырабатывать актуальные решения», — отметил генеральный директор VEB Ventures Олег Теплов.

На основе TEA NEXT к 2025 году компания «Атлас» планирует вывести на российский рынок принципиально новый набор услуг по предоставлению в аренду заинтересованным клиентам физической инфраструктуры магистрального уровня для организации сетей связи по стране и маршруту между Европой и Азией. Благодаря TEA NEXT заказчики смогут использовать инфраструктуру темных волокон и размещать собственное оборудование вдоль маршрута новой ВОЛС.

Уникальность проекта «Ростелекома» состоит в том, что ВОЛС TEA NEXT предоставит возможности транзитной системы, недоступные ни в одной из существующих наземных линий такого масштаба и качества — при этом они широко используются в бизнес-моделях морских подводных межконтинентальных линий связи и становятся все более популярными на развитых рынках. Именно сочетание новой географии и бизнес-модели позволит проекту составить прямую конкуренцию морским системам, через которые в настоящий момент передается подавляющее большинство трафика из Юго-Восточной Азии в Европу. Кроме того, строительство TEA NEXT позволит получить новую магистральную ВОЛС в распоряжение всех основных российских операторов.

Проектная емкость новой ВОЛС составит 96 темных волокон, которые будут использованы международными операторами связи и глобальным ОТТ-компаниям в качестве транзитного ресурса для связи Азии и Европы и российскими операторами на территории России. При этом трасса TEA NEXT будет проложена по совершенно новому оптимальному маршруту. Проект будет иметь особое значение для связи Китая с Европой, т. к. предложит полноценную альтернативу морским кабельным системам из Китая через Индийский океан и Египет.

Заказчики получат от «Ростелекома» в долгосрочное пользование (до 20–25 лет) инфраструктуру первого уровня — темные волокна с площадками для размещения активного собственного DWDM-оборудования вдоль маршрута новой ВОЛС. Таким образом, компании смогут использовать темные волокна по своему усмотрению и со своим оборудованием в течение всего гарантийного срока службы кабеля — вплоть до 2045 года. При этом заказчики смогут свободно заменить или модернизировать активное DWDM-оборудование в течение срока службы волокон, что позволит оптимально использовать приобретенный ресурс оптических волокон.