Новогодние выставки 2021-2022 в Белгороде: афиша, билеты, расписание

фото: с сайта администрации г. Белгорода.

Окунуться в атмосферу зимних праздников жители и гости Белгорода могут, посетив новогодние выставки. Их экспонаты никого не оставят равнодушным и пробудят самые теплые воспоминания.

КОГДА СУГРОБЫ БЫЛИ БОЛЬШИМИ

Удивительно трогательная и атмосферная экспозиция «Когда сугробы были большими» открылась в областном центре 7 декабря. Черно-белые фотографии были сделаны в городе в 1970-1980-е годы заслуженным работником культуры РСФСР Анатолием Бурьбо. Они перенесут вас в атмосферу советского Белгорода. Автор запечатлел детишек, которые резвятся в сугробах, устраивают снежные баталии, катаются на санках, коньках и лыжах, играют в хоккей и лепят снеговиков. Некоторые из этих фотографий можно увидеть на стендах, расположенных на Белгородском Арбате – на улице 50-летия Белгородской области. Фотовыставка также будет работать в малом зале фотогалереи имени В.А. Собровина.

Возрастной ценз – 0+.

Адрес фотогалереи: г. Белгород, ул. Попова, 69.

Телефон для справок: 8 (4722) 31–35–36.

Время работы выставки: 7 декабря 2021 – 30 января 2022.

Режим работы галереи: с 10:00 до 19:00 — будни и воскресенье, с 11:00 до 20:00 — суббота без перерыва, выходной – понедельник.

Согласно информации на сайте галереи, стоимость билета на посещение выставок для взрослых составляет 100 рублей, для студентов – 70 рублей, для школьников – 50 рублей, для дошколят – 30 рублей.

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

Белгородский государственный историко-краеведческий музей приглашает на выставку «Зимние забавы». В экспозиции будут представлены материалы, повествующие о семейном, детском и коллективном зимнем отдыхе. Посетители познакомятся с традициями встречи и празднования Нового года, с любимыми развлечениями детей и взрослых, таких как катание на санках, коньках, лыжах, лепка снежной бабы, игра в снежки, взятие снежного городка, а также узнают, что такое кубарь и корёжка, и зачем на снежную гору приносят решето.

Возрастной ценз 0+

Адрес музея: г. Белгород, ул. Попова 2 «А».

Телефон для справок: 8 (4722) 32-25-64.

Время работы выставки: с 10 декабря 2021 года по 27 февраля 2022 года.

Режим работы музея: понедельник-пятница, воскресенье - с 10:00 до 19:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Суббота - с 12:00 до 21:00, перерыв с 16:00 до 17:00.

Стоимость единого входного билета в музей без экскурсионного обслуживания (осмотр экспозиции и расположенных в ней выставок) — 160 руб. Просмотр выставки в фойе и выставочном зале для всех категорий – 37 руб. Для студентов, школьников и дошкольники г. Белгорода и Белгородской области (включая экскурсионное обслуживание и проведение музейных уроков) — бесплатно.

НОВОГОДНЯЯ ПОЧТА

фото: с сайта Белгородского государственного музея народной культуры.

Помните, как в зимние праздники всей семьей читали новогодние и рождественские открытки? К слову, первую из них отправили адресату в 1840 году в Великобритании. В почтовое обращение открытки вошли в 1871 году. В России новогодние открытки появились в конце XIX века. В Белгородском государственном музее народной культуры работает выставка «Новогодняя почта». Посетители увидят новогодние открытки, которые были выпущены в период с 1950-х по 2000-е годы. Большая часть экспонатов относится к советскому периоду. Эти почтовые карточки отличаются не только особым разнообразием сюжетов, но и отражают историю, культуру, политику страны: появление чуда научно-технического прогресса – телевизора, строительство Байкало-Амурской магистрали, работу советской экспедиции в Антарктиде, освоение космоса, семилетний план развития народного хозяйства СССР, Олимпиада-80 в Москве и другое.

Возрастной ценз – 6+

Адрес музея: г. Белгород, Гражданский пр-т, 61

Телефон для справок: +7 (4722) 32-21-23, +7 (4722) 32-13-50

Время работы выставки: 19 ноября 2021 г. - 31 января 2022 г.

Режим работы: с 10-00 до 18-00, по средам (музей на Гражданском проспекте, 61): с 10-00 до 20-00. Выходной день: музей на пр. Гражданский, 61 - понедельник; здание музея на ул. Мичурина, 43 - суббота, воскресенье. Санитарный день – последняя пятница месяца

Согласно информации на сайте музея, стоимость входного билета на посещение выставочного зала для взрослых составляет 70-00 рублей, для студентов – 50 рублей, для школьников – 40 рублей, дошколят и пенсионеров – 30 рублей, для иностранных граждан – 135 рублей. Право бесплатного посещения (включая экскурсионное обслуживание и проведение музейных уроков) предоставляется, в частности, детям дошкольного возраста, всем категориям учащихся и студентов, зарегистрированных на территории Белгородской области.

ЗИМНЕЕ ВДОХНОВЕНИЕ

Если вы еще не успели проникнуться новогодней атмосферой, самое время посетить Пушкинскую библиотеку-музей. Здесь работает выставка «Зимнее вдохновение». На ней представлены работы мастеров и студентов Белгородского государственного института искусств и культуры. Экспозиция посвящена наступлению долгожданной снежной зимы.

Возрастной ценз – 6+

Адрес музея: г. Белгород, проспект Ватутина, 4.

Телефон для справок: +7 (4722) 54-98-52

Время работы выставки: 17 ноября – 14 декабря 2021 года.

Режим работы: вторник-пятница: с 10:00 до 20:00, суббота-воскресенье: с 10:00 до 18:00, понедельник – выходной.

БЕЛГОРОДСКИЙ «ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ»

фото: с сайта администрации г. Белгорода.

К Новому году в Белгороде откроют свой «Эрмитаж». Арт-объект, напоминающий Зимний дворец, станет главным украшением парка Победы. Ожидается, что он будет работать всю зиму и служить местом уединения с искусством. Телевизоры будут транслировать лекции о новогодних и рождественских традициях России 18–20 веков и получасовой балетный спектакль «Испытания Дамиса» в хореографии С. Беляевского. На двенадцати стендах поместят репродукции картин известных художников 18–20 веков. Каждое из полотен будет с QR-кодом, который позволит «оживить» изображение и увидеть горение огня, течение воды, колыхание травы, движение облаков и дождь. Жители и гости города смогут посетить белгородский Зимний дворец в любое время бесплатно. Точная дата его открытия пока не называлась, однако на сайте мэрии сообщается, что вся праздничная иллюминация в областном центре заработает 11 декабря.