Жителей и гостей Белгорода приглашают прогуляться по новогодней ярмарке

фото: с сайта администрации г. Белгорода.

В столице региона начала работать новогодняя ярмарка. На Соборной площади и улице 50-летия Белгородской области расположились 68 торговых домиков. Посетители могут здесь найти новогодние игрушки, сувениры, изделия ручной работы, ватрушки для катания на ледяных горках и еще много всего интересного. Здесь представлены товары не только из разных районов области, но и из Курской, Орловской областей и республики Адыгея.

фото: с сайта администрации г. Белгорода.

По словам первого заместителя мэра Белгорода Антона Иванова, в этом году ярмарка в три раза больше, чем в предыдущем. Торговые домики установили на всем протяжении маршрута новогодних гуляний – от Соборной площади до центрального рынка. На Белгородском Арбате работают фотозоны. Со следующей недели тут появятся и елочные базары. Тем, кто проголодался – на Народный бульвар. Недалеко от солнечных часов на открытом огне готовят сочные стейки, блинчики и шурпу.

фото: с сайта администрации г. Белгорода.

- Наша ярмарочная территория — это порядка 1,5 километров увлекательного путешествия по новогодней сказке. Каждый найдет занятие по вкусу и по душе, — отметил заместитель мэра Белгорода по экономике Игорь Григоренко.

Ярмарка работает с четырех часов дня до восьми вечера. В пятницу и выходные дни с десяти утра до десяти вечера. Поскольку ограничения Роспотребнадзора не распространяются на уличную торговлю, QR-код от посетителей не потребуют.