Ёлочные базары откроются в Белгородской области уже на следующей неделе

фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсети.

До наступления Нового года осталось не так много времени. Пора задуматься о создании праздничной атмосферы в доме. Главный атрибут Нового года – конечно же, ёлка. О том, где жители областного центра могут приобрести зеленую красавицу, рассказали в мэрии. По данным администрации в городе будут работать 39 ёлочных базаров. Они откроются 17 декабря.

В Белгороде продавать ёлки будут в следующих местах:

бул. Юности, 35 б

Белгородский пр., 50

пр. Б. Хмельницкого (район автовокзала)

пр. Б. Хмельницкого, 134 а

пр. Славы, 123

пр. Б. Хмельницкого, 88

ул. 60 лет Октября, 1

ул. Белгородского полка, 34

ул. Буденного, 1 (район педколледжа)

ул. Буденного, 6

ул. Волчанская (поворот на Дорогобужино)

ул. Королева, 23

ул. Королева, 9 а

ул. Корочанская, 40 а

ул. Костюкова, 69

ул. Костюкова, 9

ул. Макаренко, 6 в

ул. Мичурина, 41 а

ул. Н. Чумичова, 64 а

ул. Попова, 100

ул. Спортивная, 2 в

ул. Студенческая, 1 г

ул. Студенческая, 9

ул. Чапаева, 1 а

ул. Щорса (остановочный комплекс «Водстрой»)

ул. Щорса, 43

ул. Щорса, 51

ул. Белгородского полка, 62

бул. Строителей, 18

ул. Есенина, 12 а

ул. Костюкова, 39 а

ул. Корочанская, 493 а

ул. Семашко, 32

ул. Чичерина, 2 в

ул. Магистральная, 35

ул. Механизаторов

ул. Кутузова, 2 г

ул. Газовиков, 13а

ул. Первомайская, 2 а

Праздничное освещение в столице региона включат 11 декабря. А с 6 декабря в Белгороде, Старооскольском и Губкинском городских округах заработали новогодние ярмарки. Здесь можно приобрести различную продукцию, в том числе ёлочные украшения и праздничные сувениры.

Ранее сообщалось, что в муниципалитетах ёлочные базары заработают с 15 декабря. Всего в Белгородской области откроется больше 150 таких торговых точек. В региональном департаменте АПК подсказали, где их можно будет найти.

Алексеевский городской округ:

г. Алексеевка, ул. Маслоделов, 1

г. Алексеевка, ул. Республиканская, 82

г. Алексеевка, ул. Мостовая, 37

г. Алексеевка, ул. Тимирязева, 33

г. Алексеевка, ул. Никольская, 3

Белгородский район:

п. Северный (верхняя остановка, а/д М2, с западной стороны - автомойка)

п. Северный (нижняя остановка, а/д М2, с восточной стороны)

с. Драгунское (выезд на микрорайон Садовый)

мкр. Таврово-1, ул. Вишневая (трасса Белгород - Никольское, в районе остановки)

п. Майский, ул. Садовая, 6

ул. Магистральная, в районе ост. Безымянная Дубовского сельского поселения

вдоль а/д Белгород - Павловск, перед поворотом на Ближнюю Игуменку Новосадовского сельского поселения

с. Стрелецкое, ул. Королёва, 40 к

п. Октябрьский, ул. Матросова (в районе магазина «Альфа»)

с. Беломестное, ул. Дорожная, 2 в

п. Новосадовый, мкр. Новосадовый-41 (в районе остановки «Пионерская»)

Борисовский район:

п. Борисовка, пл. Ушакова (стоянка возле площади)

Валуйский городской округ:

г. Валуйки ул. Д. Бедного, 2/1

г. Валуйки ул. Гвардейская, 27

г. Валуйки, ул. Курячего, 11

г. Валуйки, ул. М. Григорьева, 49/6

г. Валуйки, ул. Привокзальная (территория ярмарки «Славянский базар»)

г. Валуйки, ул. 9 Января, 69

Вейделевский район

п. Вейделевка, ул. Центральная, 32

Волоконовский район

п. Волоконовка, ул. Комсомольская,48

п. Волоконовка, ул. Курочкина (возле инкубаторной станции)

Грайворонский городской округ

г. Грайворон, ул. Ленина, 13 б

с. Головчино, ул. Карла Маркса, 1 л

г. Грайворон, ул. Ленина, 22 г

Ивнянский район

п. Ивня, ул. Шоссейная (возле магазина «Остров»)

Корочанский район:

г. Короча, ул. Интернациональная (стоянка возле парка «Памяти и Славы»)

г. Короча, ул. Ленина (стоянка возле универсальной ярмарки)

г. Короча, ул. Дорошенко (стоянка возле стадиона)

г. Короча, ул. Советская, 22

с. Бехтеевка, ул. Дорошенко (парк Молодежный)

Красненский район:

с. Красное, ул. Октябрьская (площадь)

Красногвардейский район

г. Бирюч, ул. В.В.Маркина (площадка перед зданием магазина «Горизонт»)

г. Бирюч, ул. Красная (стоянка рядом с автостанцией г. Бирюч)

Краснояружский район

п. Красная Яруга, ул. Центральная (между магазином «Пятерочка» и жилым домом № 39)

п. Красная Яруга, ул. Молодежная, 36

Новооскольский городской округ:

г. Новый Оскол, ул. Кооперативная (в районе предприятия ООО «Осколсельмаш»)

г. Новый Оскол, ул. Ливенская (рядом с магазином «Пятерочка»)

г. Новый Оскол, ул. Дорожная (напротив магазина «Магнит»)

Прохоровский район

п. Прохоровка, ул. Советская (площадка перед магазином «Автозапчасти»)

п. Прохоровка, ул. Восточная (площадка перед магазином «Стройматериалы»)

п. Прохоровка, ул. Первомайская (площадка перед кафе «Элита»)

Ракитянский район

п. Ракитное, ул. Пролетарская (на площади у фонтана)

п. Пролетарский, ул. Пролетарская, 5 (возле здания магазина)

п. Пролетарский, ул. Ватутина, 6 (возле магазина «Магнит»)

Ровеньской район:

п. Ровеньки, ул. Ст. Разина (вблизи магазина «Магнит-Пианино»)

п. Ровеньки, ул. Ленина (вблизи магазина «Метиз-центр»)

п. Ровеньки, ул. Кирова (вблизи магазина «Шанс»)

п. Ровеньки, ул. М. Горького (вблизи магазина «Элита»)

Старооскольский городской округ:

г. Старый Оскол, мкр-н Ольминского, 10 (на площадке перед магазином)

г. Старый Оскол, мкр-н Парковый, 22 (на площади перед магазинами)

г. Старый Оскол, мкр-н Приборостроитель, 32 (на площади перед магазинами)

г. Старый Оскол, мкр-н Степной, 1 (в районе дома № 1)

г. Старый Оскол, мкр-н Восточный, 32

г. Старый Оскол, мкр-н Северный, 1

г. Старый Оскол, мкр-н Олимпийский, 30

г. Старый Оскол, мкр-н Жукова, 37

г. Старый Оскол, бульвар Дружбы (в районе памятника)

г. Старый Оскол, мкр-н Солнечный, 5

г. Старый Оскол, ул. Хмелева (в районе нежилого здания № 4а)

г. Старый Оскол, мкр-н Восточный, 27

г. Старый Оскол, мкр-н Лесной, 16

г. Старый Оскол, мкр-н Северный, 45

Чернянский район

п. Чернянка, ул. Магистральная (напротив магазина «Пятерочка»)

п. Чернянка, ул. Железнодорожная, 41 б (возле закусочной «Чешский лев»)

Шебекинский городской округ

г. Шебекино, ул. Петровского, 8

г. Шебекино, ул. Ржевское шоссе, 239

г. Шебекино, ул. Московская (территория, прилегающая к остановке «Дом культуры», четная сторона)

п. Маслова Пристань (вблизи кольца при въезде в поселок)

с. Белянка, ул. Школьная, 20

с. Белянка, ул. Первомайская, 48 (вблизи магазина «Перекресток»)

п. Маслова Пристань, автодорога Белгород - Шебекино - Волоконовка - питомник

п. Маслова Пристань, ул. Лесная, 16

Яковлевский городской округ:

г. Строитель, ул. 5 Августа (возле ТЦ «Август»)

г. Строитель, ул. Ленина, 8 а (возле ТЦ «Атлант»)

г. Строитель, ул. Жукова, 5 (напротив ТЦ «Велес»)

г. Строитель, ул. Промышленная, 45

г. Строитель, ул. Жукова, 9 (напротив универсама «Пятерочка»)

г. Строитель, ул. Жукова, 9 (напротив универсама «Пятерочка»)

г. Строитель, ул. 5 Августа, 2 (возле универсама «Пятерочка»)

п. Яковлево, ул. Шаландина, 90 а (площадка возле администрацией п. Яковлево)

п. Яковлево, ул. Шаландина, 90 а (площадка возле администрацией п. Яковлево

п. Яковлево, ул. Административная (площадка около магазина «Пятерочка»)

п. Яковлево, ул. Административная (площадка около магазина «Пятерочка»)

п. Томаровка, ул. Ватутина, 4

п. Томаровка, ул. Белгородская, 108

г. Строитель, ул. Жукова (на стоянке возле детского сада «Сретенский»)

п. Томаровка, ул. Белгородская, 108