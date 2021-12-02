Креативный проект белгородских студентов получил награду

Фото: архив пресс-службы НИУ "БелГУ".

Наши бесспорно талантливые девушки выиграли конкурс, прошедший в рамках специальной молодёжной сессии «Кадровый резерв «Лидеры Евразии», приуроченной к 20-летию Шанхайской организации содружества. Это - международная программа и, как определяют суть ее инициаторы, открытый конкурс для руководителей нового поколения. Основной целью всех мероприятий является формирование кадрового резерва Большой Евразии, а также ее стран-участников – в целом это более сотни государств.

Представители Белгородского госуниверситета - аспирант медицинского института Елена Кузубова и магистрант института межкультурной коммуникации и международных отношений Дилара Мамедова - одержали победу, представив социокультурный проект «Тихоокеанский Дворец Моды». Основная его идея направлена на создание экосистемы, объединяющей творческие круги стран ШОС и их культурное достояние. Реализация же проекта, по мнению разработчиков, будет способствовать развитию творческого потенциала, появлению инноваций, а также профессионалов в сфере моды.

Примечательно, что белгородцы в принципе завоевали симпатии привлеченных к конференции профессионалов. Ее главный эксперт, представляющий Агентство стратегических инициатив Александр Лебедев, назвал команду наших студенток самой сильной, коммуникативной и ответственной.