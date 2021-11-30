QR-коды в Белгороде с 1 декабря 2021 года: где нужны и сколько будут действовать

Система QR-кодов в Белгороде продолжит действовать с 1 декабря 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Система QR-кодов начала действовать в Белгородской области с 14 октября. Ограничения продолжат действовать до особого распоряжения властей. Так, запрещено посещение жителям региона без QR-кодов, медотвода от вакцинации или отрицательного ПЦР-теста (сделанного не позднее чем за 72 часа), а также несовершеннолетним без сопровождения родителей:

- организаций общепита (за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов);

- организаций розничной торговли в объектах торговли (за исключением организаций точек с продуктами питания и товарами первой необходимости, аптек);

- объектов розничной торговли в торговых центрах;

- спа-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун;

- спортивных клубов, фитнес-центров, бассейнов;

- зоопарков и океанариумов;

- музеев, музеев-заповедников, дворцово-парковых комплексов;

- кинотеатров, театрально-концертных организаций, цирков;

- санаториев, гостиниц, баз отдыха, домов отдыха и др. подобных объектов;

- профессиональных спортивных соревнований, чемпионатов, первенств, кубков России, физкультурных и спортивных мероприятий муниципального и регионального уровня.

В общественном транспорте Белгородской области вводить QR-коды пока не планируют. В маршрутках проходят только масочные рейды.