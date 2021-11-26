Кредитный портфель физлиц ВТБ в Белгородской области достиг 31 миллиарда рублей

В нынешнем году белгородцы получили от ВТБ более 16 миллиардов рублей кредитов наличными.

Наибольший прирост отмечается в сегменте кредитов наличными: по итогам трёх кварталов года этот портфель достиг 16,6 миллиарда рублей (+18%). Ипотечное кредитование увеличилось также на 18%, до 11,7 миллиарда, автокредиты – на 14%, до 1,4 миллиарда.

Всего за отчетный период Банк ВТБ (ПАО) предоставил жителям региона 17 тысяч кредитов на сумму 14,4 миллиарда рублей (+33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). При этом на 48% вырос объем выдачи займов наличными (14,4 тысячи штук на 9,3 миллиарда рублей). На покупку жилья банк оформил белгородцам 1,9 тысячи кредитов на сумму 4,3 миллиарда (+9%). Выдачи автокредитов составили 830 миллионов (+33%).

Привлеченные средства населения достигли 80,2 миллиарда рублей (+31%), из которых 23,3 – объем средств, вложенных в инвестиционные продукты (+62% к началу года).

Управляющий ВТБ в Белгородской области - вице-президент Виктор Кривошеев отметил:

- В 2021 году в белгородском ВТБ опережающими темпами росло розничное кредитование - объемы выдач значительно увеличились по всем направлениям. Этому способствовали программы господдержки, выгодные предложения самого банка и диджитализация. Мы перевели свои продукты и сервисы в цифровой формат, чтобы упростить процесс получения и пользования ими. Сегодня получить практически любую услугу ВТБ можно онлайн, буквально в пару кликов.