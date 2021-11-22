В Белгородской области автоинспекторы нашли потерявшуюся поздним вечером пенсионерку

Полицейские вернули домой потерявшуюся пенсионерку. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Воскресным ноябрьским вечером 21 ноября в отдел МВД России по Валуйскому городскому округу обратилась 63-летняя жительница Шелаево. Встревоженная женщина рассказала, что ее 89-летняя мама около шести часов вечера вышла из дома и не вернулась. На поиски пенсионерки сразу же ориентировали личный состав. На счету была каждая минута. Погода выдалась сырая и промозглая - совсем не подходящая для прогулок на свежем воздухе. На помощь стражам порядка пришли и неравнодушные местные жители.

Как рассказали в пресс-службе УМВД региона, шесть оперативно-поисковых групп обследовали улицы села и заброшенные строения. К счастью, история закончилась благополучно. Экипаж ДПС заметил пенсионерку на одной из улиц примерно в километре от ее дома. По предварительным данным, в силу возраста старушка не сориентировалась в пространстве и заблудилась. Автоинспекторы оперативно вернули пожилую женщину домой и передали родственникам.

Правоохранители призывают жителей региона в случае безвестного исчезновения не медлить с обращение в полицию. Никакого правила «обращаться после трех суток» не существует. В УМВД региона отметили, что именно первые 48 часов и определяют успех поиска.

Сообщить о без вести пропавшем можно по телефону «02» или «112» либо же прийти с заявлением в любое отделение полиции. Подать его могут не только родственники, но и любой другой человек. Следует постараться предоставить правоохранителям максимально подробную информацию о разыскиваемом: фамилия, имя, отчество; дата рождения; рост, цвет волос, цвет глаз; во что был одет; особые приметы (родинки, шрамы, татуировки, пирсинг, серьги), недавняя фотография, номера телефонов и адреса коллег, знакомых, родственников, увлечения, привычки, сфера общения, часто посещаемые места. Все этом может помочь оперативно установить место нахождения пропавшего.