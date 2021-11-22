Ветряные выходные на Белгородчине: падали деревья и отрывалась кровля

К счастью, в результате происшествий погибших и пострадавших нет. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

В минувшие выходные в Главное управление МЧС России по Белгородской области поступило несколько сообщений о происшествиях из-за сильного ветра.

Больше всего звонков о последствиях непогоды было 20 ноября. Так, в 14:40 на автодороге «село Пожарное – село Алексеевка» Корочанского района из-за сильных порывов ветра на проезжую часть упали три дерева.

Спустя полчаса сильные порывы ветра повалили деревья в Белгороде. На улице Магистральная дерево упало на проезжую часть дороги, на проспекте Богдана Хмельницкого и на улице Костюкова – на провода, а на улице Губкина - на автомобиль «Лада Веста».

Сильные порывы ветра обрушились и на поселок Ракитное. Здесь около 16 часов из-за непогоды была повреждена кровля частного жилого дома на площади 100 квадратных метров.

А в Шебекинском городском округе в 16:20 пять деревьев упали на проезжую часть в селах Безлюдовка и Ивановка, а также в городе Шебекино на Нежегольском шоссе и улице Мочалина.

В 17:52 сильные порывы ветра сорвали кровлю с беседки, находящейся на территории детского сада «Сказка» в Старом Осколе. При этом были повреждены два припаркованных автомобиля – «Хендай Солярис» и «УАЗ».

На улице Петра Великого в Губкине была повреждена кровля многоквартирного жилого дома, в результате чего оказались повреждены два автомобиля – «ВАЗ-2112» и «Форд фокус». Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Похожий случай произошел и в Губкине: на улице Петра Великого была повреждена кровля многоквартирного жилого дома, в результате чего оказались повреждены два автомобиля – «ВАЗ-2112» и «Форд фокус». А в селе Стрелецкое Белгородского района сильные порывы ветра повредили остановочный комплекс.

К счастью, в результате происшествий погибших и пострадавших нет.

Последствия непогоды в муниципальных образованиях были устранены силами всех необходимых служб экстренного реагирования.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает, что в ближайшие дни на территории региона сохранятся неблагоприятные погодные явления: дожди и ветер порывами до 20 метров в секунду. В связи с этим спасатели призывают соблюдать все необходимые меры безопасности. В случае происшествия звоните по Единому телефону пожарных и спасателей «101» или Единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112». Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8 (4722) 39-99-99.