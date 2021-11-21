Как будет выглядеть Белгород во время новогодних праздников

Оценить всю красоту новогодней иллюминации жители и гости Белгорода смогут уже 3 декабря. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Праздничное оформление столицы региона охватит всю территорию от центра до окраин. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. К монтажу новогодних объектов и иллюминации приступили 25 октября. Всего в городе установят более 1000 световых декоративных конструкций, консолей и растяжек.

- Задача была разработать совершенно новую концепцию, которая будет качественно отличаться от предыдущих, - пояснил заместитель главного архитектора Белгорода Андрей Синегубов. - Вывести оформление на совершенно новый уровень нашей столицы и европейских стран. Над проектом работали администрации города и области, к участию привлекали профессиональные организации из Питера и Белгорода.

По традиции, центром притяжения станет Соборная площадь и главная елка Белгородской области. Ее высота 30 метров, диаметр – девять. Искусственное дерево привезли из Санкт-Петербурга. Вокруг территорию украсят ели поменьше, ажурные световые арки, рыба-кит, летучий корабль, фонарики, сани с тройкой лошадей.

Засверкают фасады Белгородского государственного академического драматического театра им. М. С. Щепкина и правительства Белгородской области. Ледовый каток под куполом будет в четыре раза больше, чем прежний. В городе установят новую горку для катания на ватрушках.

Въездные арки будут встречать гостей «белгородскими узорами». Кстати, они прослеживаются во всех элементах декора. Светодиодные электрические элементы украсят пять автомобильных и два пешеходных моста.

У каждой городской улицы благодаря разнообразию световых консолей и растяжек будет свой неповторимый облик. Уделено внимание общественным пространствам у филармонии, аллеи рядом с ДК «Энергомаш».

Задумано еще одно место активности. Значительную часть мероприятий перенесли на улицу 50-летия Белгородской области. От центрального парка им. В.И. Ленина до Свято-Троицкого бульвара ее наполнят арт-объектами и фотозонами, организуют работу новогодней ярмарки, все это будет под разными фрагментами светового неба.

Украшают и парк Победы, набережную Везелки. Здесь арт-объекты удивят наверняка. Пешеходы по центральной аллее уже проходят через музыкальный световой тоннель протяженностью 65 метров. А напротив диорамы совсем скоро появится свой «Эрмитаж».

- Для людей должен быть какой то сюрприз, новогоднее чудо случиться, - уверен заместитель генерального директора управления «Белгорблагоустройство» Сергей Шиянов. - Мы выполянем строительный контроль реализации масштабных интересных проектов, которых не было в области, да и, наверное, в Черноземье. Оборудование поступает поэтапно. Монтаж выполняют подрядные организации своими силами. В работе сегодня задействовано порядка 50 человек. Мы предоставляем точки подключения и даем рекомендации. В дальнейшем будем содержать это оборудование.

Оценить всю красоту новогодней иллюминации жители и гости Белгорода смогут уже 3 декабря.