Что произошло с ценами в Белгородской области в октябре

Цены на яйца в октябре выросли на 16,7 процентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным Белгородстата, в октябре индекс потребительских цен в регионе составил 101,2 процентов.

Из мясных продуктов наибольший рост цен зафиксирован на мясо птицы – на 3,8%, свинину – на 3,1%, колбасные изделия – на 1,9%.

Из других продовольственных товаров наибольшее повышение цен зарегистрировано на яйца (на 16,7%), макароны и крупы (на 4%), овощные консервы (на 2,9%).

Подешевели мед – на 0,5%, фруктово-ягодные консервы – на 0,3%, мука пшеничная – на 0,2%.

Из плодоовощной продукции картофель стал дороже на 15,2%, овощи в целом – на 7,3%, фрукты и цитрусовые – на 0,2%. В то же время снизились цены на яблоки – на 3,2%.

Из непродовольственных товаров в октябре выросли цены на телерадиотовары – на 3,3%, легковые автомобили – на 2,9%, спички, чулки и носки – на 1,8%.

Снижение цен зарегистрировано на строительные материалы – на один процент.

На 3,7% увеличилась стоимость ветеринарных услуг, на 3,6% – ремонта и пошива одежды, на 2,8% – проезда в такси, на 2,3% – услуг аренды автомобилей.

Стоимость проезда в поездах дальнего следования, услуг страхования стала дешевле на 1,5%.