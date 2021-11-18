Металлоинвест принял участие в Международном форуме Московской биржи

Климатическая стратегия Компании предусматривает сокращение собственных прямых и косвенных энергетических выбросов.

В работе мероприятия приняли участие представители Госдумы, Минфина, Банка России, Минэкономразвития, Министерства энергетики, руководители крупнейших российских компаний, представители инвестиционного сообщества.

Главными темами форума стали вопросы регулирования финансовых рынков, перспективы ведущих отраслей российской экономики, макроэкономическая политика в стране, роль традиционной энергетики и «зелёных» производств, а также влияние на рынок ритейл-инвесторов.

Отметим, что Металлоинвест рассматривает климатическую повестку как один из основных приоритетов развития и фактор долгосрочной конкурентоспособности своей продукции на мировых рынках. Борьба с климатическими изменениями будет определять развитие горно-металлургической индустрии в ближайшие десятилетия.

Заместитель генерального директора по финансам и экономике Металлоинвеста Алексей Воронов отметил, что большинство мировых производителей стали, включая такие известные компании, как ArcelorMittal, US Steel, Voestalpine, Salztgitter и многие другие, приняли стратегии снижения эмиссий и перехода к углеродной нейтральности (net zero). Это фактически приведет к расширению применения более чистых технологий производства, в которых продукты Металлоинвеста очень актуальны.

- Благодаря визионерскому подходу нашего основного акционера, Алишера Усманова, мы все последние годы инвестировали в производство той линейки премиальных продуктов, которые сегодня становятся все более и более востребованы в глобальной повестке устойчивого развития, в том числе в контексте «зелёной сделки». Речь идёт прежде всего о горячебрикетированном железе, – подчеркнул Алексей Воронов.

ГБЖ используется для производства стали в электрических печах, при этом прямые и косвенные выбросы CO2 до 50% ниже, чем при традиционном процессе, объединяющем доменный цикл и кислородно-конвертерную выплавку стали.

Помимо сокращения выбросов, это сырье важно для поддержки экономики замкнутого цикла. Использование ГБЖ – единственный способ переработать лом с высоким содержанием примесей в высококачественную сталь.

Эксперты, по самым скромным подсчетам, ожидают в 2030 году увеличения мирового рынка товарного ГБЖ в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом, до почти 15 миллионов тонн.