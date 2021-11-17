Металлоинвест принял участие в обсуждении экологических вопросов

В Компании уверены: забота о планете сегодня – залог нашего завтра. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Компания «Металлоинвест» приняла участие в дискуссиях по декарбонизации и международному сотрудничеству в области «зелёных» технологий.

- Вопросы декарбонизация невозможно решить локально. У каждой страны есть своя стартовая позиция, возможности и проблемы, видение. Встречаться, обсуждать и искать точки соприкосновения – абсолютно необходимо, – отметил директор по стратегии, слияниям и поглощениям Металлоинвеста Юрий Гаврилов.

Для решения задачи по сокращению углеродного следа металлургической промышленности требуется одновременно двигаться по трём ключевым направлениям.

Первое – разработка водородных технологий, а также технологий улавливания, переработки и долгосрочного захоронения углерода.

Ко второй области относится всё, что связано с экономикой этих процессов. Большинство необходимых технических решений уже существует на различных стадиях проработки, но пока они экономически не целесообразны.

Третье направление – регуляторная деятельность: законодательство, стандарты, требования, нормы, которые будут определять и делать возможным использование новых решений. Важно взаимодействие бизнеса и государства, а также выработка общего подхода на международной арене.

- Уже сегодня у нас есть техническая возможность применения водорода в производственной цепочке, есть понимание способов улавливания СО2. Но для реализации этих технологий предстоит вместе с нашими партнёрами и органами власти найти решения по логистике, источникам энергии, утвердить стандарты и нормы. Предстоит серьёзная, кропотливая общая работа, – подчеркнул Юрий Гаврилов.

- Наша планета сегодня неожиданно стала очень маленькой. Ко всем приходит понимание, что вредные выбросы, углеродный след, «зелёные» технологии – это не абстрактные понятия и набор оторванных от реальности цифр. Речь идёт о нашем доме, будущем, наших детях, - отметил он.

Стратегия Компании включает в себя развитие технологий производства, позволяющих снизить его углеродный след. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Конкретно

Металлоинвест рассматривает климатическую повестку как один из основных приоритетов развития и фактор долгосрочной конкурентоспособности своей продукции на мировых рынках. Борьба с климатическими изменениями будет определять развитие горно-металлургической индустрии в ближайшие десятилетия.

Климатическая стратегия компании предусматривает сокращение собственных прямых (Scope 1) и косвенных энергетических (Scope 2) выбросов по сравнению с 2019 г. - на 6% к 2025 г., на 77% к 2035 г. и на 100% к 2050 г.

Выбросы парниковых газов по цепочке производства стали на ОЭМК им. А.А. Угарова ниже, чем у других российских производителей и большинства производителей в ЕС – 1,3 тонны СО2- эквивалента на тонну стали. Это одно из немногих в мире предприятий, на котором сталь выплавляется в электросталеплавильных печах из прямовосстановленного железа собственного производства.

Стратегия Металлоинвеста сфокусирована на развитии производства высококачественной железорудной продукции, позволяющей снизить углеродный след. Металлоинвест - мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ). Углеродный след при производстве ГБЖ на 50% ниже, чем при производстве чугуна.