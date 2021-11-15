В ковид-госпиталях Белгородчины прекратился рост числа пациентов

На протяжении недели ежедневное количество вновь заболевших составляет 345 - 350 человек – нет сокращения, но и увеличения также нет. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе остается стабильной, - отметил сегодня начальник департамента здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

Это результат ограничительных мер, введенных в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. На протяжении недели ежедневное количество вновь заболевших составляет 345 - 350 человек – нет сокращения, но и увеличения также нет. На пять процентов – до 90 – уменьшилась загруженность коечного фонда ковид-госпиталей. Всего с начала пандемии стационары приняли на лечение почти 21 тысячу человек.

За это же время от вируса умерли 1387 пациентов. В том числе, за последние сутки – девять, в числе которых один ребенок.

- Девятилетняя девочка поступила в стационар в тяжелом состоянии, имея сопутствующее заболевание, - пояснил глава регионального депздрава. - Две недели врачи детского ковид-госпиталя боролись за ее жизнь, привлекая для консультаций специалистов федеральных медицинских центров. К сожалению, победить болезнь не удалось. Приносим соболезнования родителям и близким.

Продолжается вакцинация жителей региона. Первый компонент получили 886428 человек, из которых полностью завершили иммунизацию более 784,5 тысяч жителей области. В 12 муниципалитетах первым компонентом привиты более 80 процентов взрослого населения.

Ревакцинировано 90 тысяч белгородцев. Какой именно вакциной проводить ревакцинацию определяет врач, исходя из состояния здоровья и ситуации каждого конкретного пациента. Многое зависит от медицинских показаний и времени, прошедшего с момента болезни или первичной вакцинации. Поэтому универсального решения, подходящего для всех, нет – каждый случай необходимо рассматривать индивидуально.

В рамках обеспечения больных коронавирусной инфекцией медикаментами департамент здравоохранения области организовал закупку необходимых лекарств. Если врач, прибывший по вызову на дом к пациенту, фиксирует наличие симптомов, характерных для COVID-19, больному назначается комплексное лечение по одной из схем, утвержденных Минздравом РФ. Пациент сразу получает медикаменты, которые используются в выбранной врачом схеме, в объеме необходимо для прохождения полного курса лечения.

В регионе приступили к внедрению дистанционного закрытия больничных листов. Первые 90 жителей области смогли завершить лечение и закрыть больничные листы, не посещая лечащего врача. В настоящее время все медучреждения региона подключены к сервису, через который происходит общение пациента и врача.

- Если у врача нет сомнений в состоянии здоровья пациента, он закроет больничный без его личного осмотра, в рамках телемедицинской консультации. Если такой уверенности нет, он обязательно пригласит больного на прием, – подчеркнул Андрей Иконников.

В настоящее время все медучреждения региона обеспечены кислородом в объемах, необходимых для полноценного лечения пациентов. Для сокращения зависимости от поставок кислорода извне губернатор области Вячеслав Гладков принял решение закупить оборудование, которое будет производить кислород автономно на территории региона.

В частности, планируется поставка 628 мобильных кислородных концентраторов. Первые 268 приборов, вырабатывающие до 10 литров кислорода в минуту каждый, уже передали в медучреждения – оставшиеся регион получит 19 ноября.