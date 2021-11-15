Россияне за «зеленую экономику»

Большинство жителей страны считают экологическую обстановку в России неподобающей, особенно – загрязнение окружающей среды и вырубку леса. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Таковы результаты опроса, проведенного сотрудниками ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» к Форуму инновационных и финансовых технологий «Финополис-2021» среди совершеннолетних жителей городов с населением более ста тысяч человек.

77,5% считают важным развитие бизнеса в соответствии с нормами ESG: экологии, социальной ответственности и эффективного прозрачного корпоративного управления.

К слову, экологическую обстановку в стране и своем населенном пункте россияне оценивают достаточно низко – в среднем на 2,6 балла по пятибалльной шкале. И, отвечая на вопросы экологической ответственности компаний (E-повестка), 55% опрошенных отметили, что бизнес должен решать экологические проблемы.

Что касается личного подхода к защите экологии, то более половины опрошенных заявили, что сами так или иначе о ней заботятся. Чаще всего в качестве такой заботы они называли умеренное потребление – покупку только самого необходимого (62%), умеренное потребление электроэнергии (60%) и воды (58%). 60% используют многоразовые сумки при посещении магазинов. Менее половины участников опроса заявили об ответственном подходе к разделению мусора и переработке отходов (бумаги, батареек, стекла, пластика).

Наиболее важные направления корпоративной социальной ответственности (S-повестка), по мнению опрошенных - достойные условия труда (92%), охрана здоровья и безопасности сотрудников (86%) и обеспечение карьерного роста (83%). В корпоративном управлении (G-повестка) - отсутствие взяточничества и коррупции (59%) и обеспечение информационной безопасности (51%).

Однако при выборе работодателя большинство руководствуется традиционными критериями - уровнем зарплаты (78%) и легальным наймом на работу в соответствие с законодательством (50%). ESG-факторы (social) важны для трети аудитории. При этом экологические и благотворительные инициативы компании на выбор работодателя практически не влияют.