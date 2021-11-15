Лебединский ГОК: 50 миллионов тонн ГБЖ за 20 лет

ГБЖ – низкоуглеродное сырье, позволяющее существенно сократить выбросы при производстве стали в электрических печах.

Производство этого вида железорудной продукции на предприятии началось 20 лет назад. Второй и третий комплексы по производству горячебрикетированного железа мощностью 1,4 миллиона и 1,8 миллиона тонн в год были введены в эксплуатацию на ЛГОКе в 2007 и 2017 годах. В настоящее время три действующие установки ГБЖ на Лебединском ГОКе производят ежегодно 4,6 миллиона тонн брикетов.

- Миссия Металлоинвеста – быть основой эволюции современной металлургии для будущих поколений, а горячебрикетированное железо – ключевой продукт для перехода к «зеленому» производству стали и одно из самых перспективных направлений развития отрасли,– отметил управляющий директор Лебединского ГОКа Александр Токаренко. – Спрос на ГБЖ увеличивается вслед за ростом потребности в высококачественной электростали, снижением качества металлолома и ужесточением экологических требований. Мы продолжим работу по наращиванию объемов производства ГБЖ и укреплению лидирующих позиций Металлоинвеста на мировом рынке.

В октябре этого года Металлоинвест подписал контракт с консорциумом Primetals Technologies и Midrex Technologies на поставку оборудования для комплекса ГБЖ-4. Проектная мощность составит 2,08 миллиона тонн ГБЖ в год. Запуск производства намечен на первый квартал 2025 года.

Новая установка будет построена с применением новейших технологий. ГБЖ высокого качества будет производится с помощью основанного на природном газе процессе прямого восстановления Midrex NG – наиболее экологичной технологии производства железа. В будущем замена природного газа на «зелёный» водород позволит достичь ещё большего снижения выбросов.