Металлоинвест отметил лучших поставщиков

Церемония награждения лидеров рейтинга состоялась в рамках проходящей в Москве выставки «Металл-Экспо 2021» на стенде Компании.

Единая методика для аккредитации поставщиков была разработана Металлоинвестом совместно с крупнейшей в России электронной торговой площадкой для корпоративных закупок и продаж B2B-Center и представлена летом этого года. На сегодняшний день проведена оценка уже 1,7 тысячи компаний.

При аккредитации на торговой площадке B2B-Center контрагенты предоставляют информацию об уровне обеспечения безопасности на собственном производстве, проявлений дискриминации, соблюдения принципов честной конкуренции, бережного отношения к окружающей среде, антикоррупционных мер. Получение высокого уровня оценки по любому из параметров требует предоставления подтверждающих документов. По итогам анкетирования контрагентам присваиваются баллы и формируется единый рейтинг.

Лучшими по внедрению практик ESG признаны компании Эл 6 (ранее Группа ЭПМ), Группа Компаний Бентонит, УЗТМ-КАРТЭКС.

- Металлоинвест строит бизнес-стратегию на принципах устойчивого развития, сознавая свою ответственность перед обществом и будущими поколениями, – отметил заместитель генерального директора – коммерческий директор Компании Олег Крестинин. – Мы стремимся работать с партнерами, которые разделяют наши подходы, поэтому рассматриваем следование принципам устойчивого развития как один из ключевых факторов при взаимодействии с поставщиками.

- Бизнес в России перестраивает процессы в соответствии с практиками ESG, крупные компании очень серьезно относятся к соблюдению принципов устойчивого развития. Наш совместно созданный инструмент призван продолжить продуктивную работу в данном направлении и способствовать созданию ответственных цепочек поставок в будущем. Мы рассчитываем, что шеринговый подход к проверке поставщиков позволит существенно сэкономить время и ресурсы на этапе составления рейтинга надежных партнеров и приведёт к консолидации рынка, — заявил коммерческий директор B2B-Center Андрей Бойко.

В ближайшей перспективе функционал инструмента будет расширен возможностями для проведения онлайн и офлайн-аудитов, что обеспечит более глубокое рейтингование.

Металлоинвест прорабатывает возможности по обмену информацией с остальными участниками рынка. Это позволит сформировать единый рейтинг контрагентов и будет способствовать дальнейшему продвижению принципов устойчивого развития и создания ответственных цепочек поставок.