«Ростелеком» приглашает белгородцев принять участие в образовательном проекте «IT-семья»

Большое внимание во время занятий преподаватели уделят вопросам безопасности

«Ростелеком» совместно с Компьютерной Академией ШАГ запускает в Белгороде образовательный проект «IT-семья». Он направлен на командное обучение интернет-грамотности людей старшего возраста 55+ вместе с их внуками до 14 лет. Занятия на базе Компьютерной Академии начнутся 29 ноября.

Во время занятий бабушки, дедушки и их внуки-подростки прокачают свои знания в области использования современных цифровых ресурсов – от общения в мессенджерах, создания и ведения аккаунтов в соцсетях до получения государственных и банковских услуг онлайн. Они узнают, как безопасно совершать покупки в интернете, оплачивать коммунальные платежи, не выходя из дома, и как завести электронную почту. Также обучающиеся научатся регистрироваться на сайте госуслуг и даже снимут совместный ролик для соцсетей.

Большое внимание во время занятий преподаватели уделят вопросам безопасности. Они научат слушателей, как защитить компьютеры и мобильные устройства от вредоносных программ, оградить себя от негативного общения и спама, какую информацию можно публиковать в открытом доступе, а какую следует скрыть.

Обучение будет проводиться в очной форме. Общая продолжительность курса – 20 часов, а по окончании обучения между командами пройдут соревнования. Лучшие пары-участники, занявшие три призовых места, получают награды от организаторов конкурса.

- В наши дни бабушки и дедушки проводят много времени с внуками. Это они чаще всего встречают их из школы, водят в спортивные секции и на дополнительные занятия. Мы хотим укрепить связь между поколениями, расширить кругозор старших, научив их работать в Сети. Обучение в составе семейных команд позволит участникам найти общие интересы, говорить о новых технологиях на одном языке, почувствовать поддержку друг друга. Внуки станут помогать своим бабушкам и дедушкам получать ИТ-знания и благодаря этому ощутят свою авторитетность и значимость. А старшие родственники, в свою очередь, будут делиться богатым жизненным опытом, - отметил Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

- Мы с радостью поддержали инициативу “Ростелекома” и решили принять участие в этом проекте. Освоение компьютерных технологий открывает старшему поколению целый мир — общения, творчества, развлечений, обучения новому. У нас есть все необходимое для учебного процесса: оборудование и высокоскоростной доступ в интернет. Занятия будут проводить квалифицированные специалисты, которые уже много лет преподают информационные технологии. Мы обязательно поможем участникам проекта освоить базовые навыки пользования цифровыми технологиями и стать IT-семьями, - подчеркнул Максим Федоров, директор филиала «Академия ШАГ Белгород».

Стать участником проекта можно, позвонив по номеру 8 (4722) 21-83-93 или отправив письмо-заявку на электронную почту bel@itstep.org или группу ВКонтакте: https://vk.com/itstepbelgorod.