На базе белгородской поликлиники № 6 начал работу амбулаторный ковидный центр

Прием в две смены 40 врачей-ковидологов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

- На базе белгородской поликлиники № 6 сегодня начал работу амбулаторный ковидный центр, - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Уже на входе поликлинического отделения белгородцев встречают волонтеры – студенты мединститута НИУ «БелГУ». Они помогают пациентам сориентироваться. Людей с симптомами ОРВИ и коронавируса направляют в регистратуру, здоровых посетителей – в другие медучреждения областного центра.

Узнать о том, куда стоит обращаться за плановой помощью пациентам шестой поликлиники, можно из объявлений на входе медучреждения. Все врачи, к которым они были записаны, находятся в других поликлиниках Белгорода. Информация опубликована и на сайте городской поликлиники столицы региона.

- Сегодня в шестую поликлинику могут прийти все, у кого повышена температура, - пояснила главный врач медучреждения Ольга Полякова. - Даже те, кто находится на больничном с неустановленным ковидом. К сожалению, в настоящее время мы отмечаем очень высокую заболеваемость. Причем, ОРВИ мы сегодня также приравниваем к коронавирусу. Врачи амбулаторного звена не справляются с такой нагрузкой. У нас огромное количество вызовов и для того, чтобы обслужить большее количество людей, мы открыли этот центр. Для того, чтобы пациенты не шли в другие поликлиники и не стояли в коридорах. Мы приглашаем всех сюда, кто находится в шаговой доступности или имеет личный транспорт. Кроме того, в каждой из поликлиник есть свои кабинеты неотложной помощи, где у вас также возьмут мазок, назначат лечение и откроют «больничный».

В отделении работает две зоны колл-центров. Задействованы в общей сложности около 80 человек. Так, на четвертом этаже работают 40 специалистов. 30 отвечают за обзвон тех, кто уже болеет и находится в регистре, 10 человек обзванивают тех, у кого только сегодня утром подтвердился диагноз. Информацию присылает Роспотребнадзор. Также в отдельной комнате находятся сотрудники, которые заносят данные о заболевших в Федеральный регистр.

На третьем этаже принимают звонки от жителей по номерам 122 и 38-06-28. Сотрудники колл-центра записывают данные о пациентах и передают на четвертый этаж диспетчерам, которые сразу же назначают врача.

- Вся работа у нас налажена. У каждого из сотрудников есть свой алгоритм действий, - утчонила Ольга Полякова. - На улице у нас стоят 30 машин скорой помощи. На этих машинах мы забираем сюда пациентов, которые не имеют личного транспорта и с подтвержденным COVID-19. Здесь мы проводим им лабораторную диагностику: рентген, флюорографию, СКТ, забор мазков и сразу же выдаем набор лекарств.

Отметим, что прием в поликлинике ведут в две смены 40 врачей-ковидологов. Все они прошли специализацию по лечению COVID-19.