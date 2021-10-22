Белгородец Федор Емельяненко возвращается в октагон

Федор Емельяненко во время проведения мастер-класса для бойцов ММА. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После двухлетнего перерыва 45-летний Федор Емельяненко возвращается в октагон. Уже завтра, 23 октября, он проведет бой против 36-летнего Тимоти Джонсона в рамках турнира по смешанным единоборствам Bellator 269, который пройдет в Москве.

Поединок между Емельяненко и Джонсоном начнется в 22:00.

Отметим, что брат Федора, а ныне эксперт сайта ВсеПроСпорт.ру Александр Емельяненко поделился ожиданиями от завтрашнего боя.

- Однозначно, я буду болеть за брата, за Федора, - уточнил Александр. - Он выиграет этот бой, в этом у меня нет никаких сомнений. Желаю ему удачи и желаю завершить этот поединок без травм. Я думаю, что Федор его нокаутирует, скорее всего, во втором раунде. Первый раунд будет разведывательным, он даже не будет пытаться переводить в партер. Я знаю, что Джонсон - ударник, поэтому борьбы здесь будет мало. Федор будет постоянно работать в стойке, давить на американца, бить серийно, налетать как смерч. Будет, как ураган, сносить его в ринге своими нокаутирующими ударами.

Напомним, что последний бой Федор провел 29 декабря 2019 года, когда в японской Сайтаме одолел американца Куинтона Джексона.