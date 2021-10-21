Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика21 октября 2021 17:40

«Открытие»: объем кредитования МСБ растет

Рост кредитного портфеля банка составил 35% за год и 23% за три квартала текущего года
КомментироватьОставить комментарий(0)
По итогам III квартала объем средств, выданных предпринимателям, превысил 186 миллиардов рублей.

По итогам III квартала объем средств, выданных предпринимателям, превысил 186 миллиардов рублей.

«Открытие» за III квартал предоставил своим клиентам из данного сегмента 5,1 тысячи кредитов, что на 55% превышает показатель 2020 года. Сумма выданных кредитов составила 56,5 миллиарда рублей – на 19% больше. Средний размер кредита составил 10,9 миллиона.

Елена Куроптева, директор департамента кредитных продуктов и технологий для малого и среднего бизнеса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», поясняет:

- В этом году мы наблюдаем стабильный рост выдачи экспресс-кредитов, предоставляемых клиентам онлайн на основе скоринга. Ежемесячно наши клиенты получают около 1,5 миллиарда рублей полностью дистанционно, а максимальная сумма такого кредита теперь составляет 10 миллионов. В 2021 году мы существенно упростили кредитную процедуру и сократили сроки принятия решений, в том числе за счет расширения полномочий сетевых подразделений на утверждение кредитных сделок.

По словам эксперта, в число наиболее востребованных продуктов банка для предпринимателей входят возобновляемые кредитные линии и овердрафты. По ним сразу утверждается максимальный лимит, на 30% превышающий текущие возможности бизнеса. Таким образом, банк учитывает потенциал будущего роста клиентов. Возобновляемые кредитные линии банк предоставляет на срок до 5 лет – в течение этого периода при росте объемов бизнеса клиент может воспользоваться максимальным лимитом просто по заявлению, без необходимости проходить полный финансовый анализ.

БИЗНЕС-ПРЕССКредитование малого бизнеса