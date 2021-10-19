Симбиоз науки и творчества

Ульяна Круть. Фото: пресс-служба НИУ "БелГУ".

Выпускница НИУ «БелГУ» 2011 года, заместитель директора по научной и проектной деятельности института фармации, химии и биологии Ульяна Круть в мае 2021 года возглавила проект «Развитие биологического учебно-научного комплекса «Инновационные решения», в рамках которого будут готовить высококвалифицированных специалистов для Белгородского научно-образовательного центра мирового уровня «Инновационные решения в АПК».

Карьера Ульяны Круть – яркий пример того, как стремление к мечте, помноженное на возможности, предоставляемые университетом, формируют молодого исследователя, для которого наука не ремесло, а творчество. Окончив обучение в 2011 году, она продолжила идти к своей цели – стать исследователем. Училась в магистратуре, а в 2018-м защитила кандидатскую диссертацию. Об успешности в науке говорят достижения. К примеру, биоактивная сорбционная композиция для нейтрализации микотоксинов в кормах сельскохозяйственных животных, разработанная под руководством Ульяны Александровны, удостаивалась золотой медали Международной выставки изобретений в Белграде. Ранее этот проект получил грантовую поддержку Фонда содействия инновациям. Данная разработка отвечает приоритетам Белгородского НОЦ мирового уровня «Инновационные решения в АПК». При непосредственном участии Ульяны в рамках научно-образовательного центра реализуется и образовательный проект «Развитие биологического учебно-научного комплекса «Инновационные решения».

– Это базовая инфраструктурная площадка для подготовки высокотехнологических кадров для АПК и привлечения студентов к научной работе. Мы развиваем тьюторство и наставничество, когда старшекурсник помогает первокурснику делать первые шаги в мире исследований. Аспирант вместе с магистрантом уже выполняют свой первый грант, а молодой кандидат или доктор собирает вокруг себя молодёжную группу, которая выполняет перспективные научные исследования. На базе комплекса уже реализуются 23 молодёжных проекта, – рассказала Ульяна Александровна.

По словам нашей героини, на некоторые проекты уже поданы заявки на конкурс «УМНИК» и «Старт». Среди них – «Разработка состава иммуномодулирующего комплекса, состоящего из продуктов пчеловодства и комплекса биологически активных веществ», «Разработка лекарственной формы на основе теории подобия для профилактики инсульта», «Разработка технологии очистки воды с использованием отходов растительного происхождения» и другие.