Металлоинвест – соорганизатор дискуссии «Водородное будущее России и мира»

Присутствующие отметили, что России для обеспечения собственных потребностей и поставок водорода на внешние рынки предстоит преодолеть целый ряд фундаментальных вызовов.

Металлоинвест является и официальным партнером международного форума «Российская энергетическая неделя», в рамках которой состоялась упомянутая панельная сессия.

Важность заявленной темы дискуссии определяется прогнозами глобального спроса на водород, который может составить к 2050 году 40-170 млн тонн ежегодно. Однако существует неопределенность как относительно основных параметров водородного рынка, так и с технологическими решениями по его производству. В частности, для «голубого» водорода предстоит найти оптимальные решения по улавливанию и захоронению CO2, образующегося в процессе.

Для производства «зелёного» водорода необходимо масштабное внедрение технологий, которые обеспечат достаточный объем энергии из ВИЭ, что сопряжено со значительными инвестициями, которые пока с экономической точки зрения не всегда эффективны.

Участники подчеркнули, что при решении этих и других актуальных вопросов важно соблюсти разумный баланс между закупками зарубежных технологий и инвестиций в собственные.

Директор по стратегии, слияниям и поглощениям УК «Металлоинвест» Юрий Гаврилов отметил, что Компания обладает значительной экспертизой в области сокращения эмиссии CO2 по всей цепочке производства:

- Металлоинвест рассматривает весь спектр существующих и перспективных технологий, которые позволят Компании сокращать углеродный след продукции и к 2050 году достичь углеродной нейтральности, – отметил Юрий Гаврилов. – С учётом сложности задачи, вряд ли стоит говорить о единственном оптимальном технологическом решении для всех наших предприятий. Скорее всего, это будет комбинация различных вариантов производства, хранения, логистики, инфраструктуры в зависимости от географического расположения предприятий и доступных ресурсов.

С учетом наших потребностей, в ближайшей перспективе полное обеспечение «зелёным» водородом представляется маловероятным. Скорее здесь стоит вести речь о «желтом» водороде, который также производится методом электролиза, исключающим выбросы СО2, с использованием энергии атомных электростанций.

Мы уже ведем исследования на уровне предпроектных работ по всем необходимым направлениям. Планируем поэтапно идти к нашей цели, постепенно повышая уверенность в том, что это технически реализуемо на промышленном уровне и экономически целесообразно. Важно также обсуждать с государством регуляторные механизмы и методы стимулирования, которые позволят реализовывать столь масштабные капитало- и энергоемкие проекты.

Считаем, что уже в ближайшее 10 лет возможно осуществить масштабное производство водорода и определить приемлемую экономическую модель.