Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 октября 2021 15:41

После проверки диспетчерской службы станции скорой помощи губернатор Белгородской области потребовал от депздрава экстренных предложений

По словам главы региона, из 178 машин часть по тем или иным причинам не используется
Анастасия Лемешко
КомментироватьОставить комментарий(0)
Вячеслав Гладков: «Десятки случаев, где экстренная помощь идет с задержкой! И здесь статистикой точно закрываться нельзя!». фото: скриншот видео со страницы главы региона в соцсети.

Вячеслав Гладков: «Десятки случаев, где экстренная помощь идет с задержкой! И здесь статистикой точно закрываться нельзя!». фото: скриншот видео со страницы главы региона в соцсети.

С ростом заболеваемости увеличилось количество жалоб белгородцев на сложность дозвониться в скорую помощь или вызвать врача на дом. Глава региона 14 октября решил лично проинспектировать работу диспетчерской службы станции скорой помощи. Об итогах проверки он рассказал на своей странице в социальной сети. Состоявшийся разговор губернатор назвал нелицеприятным.

- Десятки случаев, где экстренная помощь идет с задержкой! И здесь статистикой точно закрываться нельзя! – написал Вячеслав Гладков.

По его словам, из 178 машин часть по тем или иным причинам стоит в гаражах. Значительная доля работает на линии по несколько часов. Губернатор отметил, что в этом году регион получит новый транспорт. Он выразил надежду на то, что автомобили будут находиться на маршрутах 24 часа - после смены одной бригады машину обработают и ней выедет на линию следующая.

- У нас 28 автомобилей до сих пор передаются от скорой помощи в муниципалитеты. Машины просто стоят уже несколько месяцев. Многие транспортные средства без водителей. Это недопустимо! – написал Вячеслав Гладков.

Он также напомнил, что с 1 октября водителям повысили зарплату на двадцать процентов, а с 1 января поднимут еще на четыре процента.

- Не могу сказать, что это самая низкая зарплата. Конечно, и нагрузка большая, но частично водители получают доплаты за работу с ковидными больными, - добавил глава региона.

По его словам, машины скорой помощи зачастую используют как простое транспортное средство с перевозкой из одного муниципалитета в другой. По мнению губернатора, это логистические проблемы, требующие оперативного решения.

- Правильно люди жалуются. Проблемы есть, и проблемы большие. Департаменту здравоохранения нужны новые управленческие решения, - написал Вячеслав Гладков. - Сейчас мы переходим на систему ежедневного мониторинга за загрузкой машин. Удаленный доступ будет выведен мне в кабинет.

Глава региона потребовал от руководителя регионального депздрава экстренных предложений для решения озвученных проблем. В завершение Вячеслав Гладков поблагодарил врачей, средний медицинский персонал, водителей и диспетчеров за то, что они выдерживают серьезную нагрузку.

КАРТИНА ДНЯ