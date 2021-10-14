После проверки диспетчерской службы станции скорой помощи губернатор Белгородской области потребовал от депздрава экстренных предложений

Вячеслав Гладков: «Десятки случаев, где экстренная помощь идет с задержкой! И здесь статистикой точно закрываться нельзя!». фото: скриншот видео со страницы главы региона в соцсети.

С ростом заболеваемости увеличилось количество жалоб белгородцев на сложность дозвониться в скорую помощь или вызвать врача на дом. Глава региона 14 октября решил лично проинспектировать работу диспетчерской службы станции скорой помощи. Об итогах проверки он рассказал на своей странице в социальной сети. Состоявшийся разговор губернатор назвал нелицеприятным.

- Десятки случаев, где экстренная помощь идет с задержкой! И здесь статистикой точно закрываться нельзя! – написал Вячеслав Гладков.

По его словам, из 178 машин часть по тем или иным причинам стоит в гаражах. Значительная доля работает на линии по несколько часов. Губернатор отметил, что в этом году регион получит новый транспорт. Он выразил надежду на то, что автомобили будут находиться на маршрутах 24 часа - после смены одной бригады машину обработают и ней выедет на линию следующая.

- У нас 28 автомобилей до сих пор передаются от скорой помощи в муниципалитеты. Машины просто стоят уже несколько месяцев. Многие транспортные средства без водителей. Это недопустимо! – написал Вячеслав Гладков.

Он также напомнил, что с 1 октября водителям повысили зарплату на двадцать процентов, а с 1 января поднимут еще на четыре процента.

- Не могу сказать, что это самая низкая зарплата. Конечно, и нагрузка большая, но частично водители получают доплаты за работу с ковидными больными, - добавил глава региона.

По его словам, машины скорой помощи зачастую используют как простое транспортное средство с перевозкой из одного муниципалитета в другой. По мнению губернатора, это логистические проблемы, требующие оперативного решения.

- Правильно люди жалуются. Проблемы есть, и проблемы большие. Департаменту здравоохранения нужны новые управленческие решения, - написал Вячеслав Гладков. - Сейчас мы переходим на систему ежедневного мониторинга за загрузкой машин. Удаленный доступ будет выведен мне в кабинет.

Глава региона потребовал от руководителя регионального депздрава экстренных предложений для решения озвученных проблем. В завершение Вячеслав Гладков поблагодарил врачей, средний медицинский персонал, водителей и диспетчеров за то, что они выдерживают серьезную нагрузку.