Иностранные эксперты посетили металлургов Белгородчины

В регион прибыли представители компании - мирового лидера в области инжиниринга и поставок технологического оборудования для предприятий металлургической промышленности.

Напомним, в феврале этого года между компаниями «Михайловский ГБЖ» (55% принадлежит USM, 45% – Михайловскому ГОКу, входящему в состав Металлоинвеста) и Primetals Technologies был подписан контракт на поставку оборудования для нового завода по производству ГБЖ в Железногорске Курской области.

Теперь же руководители компании Primetals Technologies, посетили с рабочим визитом предприятия компании «Металлоинвест» в Белгородской области: Лебединский ГОК и ОЭМК им. А. А. Угарова.

В состав делегации вошли главный технический директор Primetals и генеральный директор Primetals Австрия Этсуро Хираи, исполнительный вице-президент и руководитель Международного производственного бизнес-подразделения Upstream Ашиш Гупта, руководители других специализированных подразделений Норберт Петермайер, Вольфганг Стеррер, Кристоф Айхингер и Андреас Лэмп.

На смотровой площадке карьера Лебединского ГОКа.

Руководители компаний обсудили перспективы дальнейшего развития отношений и реализации новых совместных проектов.

- Организация производства и обеспечения безопасности труда, операционные и технологические показатели предприятий Металлоинвеста находятся на высоком уровне и соответствуют лучшим международным практикам, – отметил Ашиш Гупта. – Мы впечатлены масштабами Лебединского ГОКа, объединяющего все циклы производства – от добычи руды до производства горячебрикетированного железа. Это уникальная практика, гарантирующая высокую эффективность предприятия и качество продукции. На ОЭМК мы с большим интересом ознакомились с передовыми технологиями производства высококачественного сортового проката SBQ, которым славится этот комбинат.

На Лебединском ГОКе представители компании ознакомились с ходом работ по строительству комплекса Циклично-поточной технологии (ЦПТ) в карьере, осмотрели действующий комплекс ГБЖ-3, одно из крупнейших в мире производств горячебрикетированного железа, а также посетили площадку для размещения нового модуля ГБЖ-4.

В ходе визита на ОЭМК эксперты Primetals Technologies побывали во втором сортопрокатном цехе и цехе отделки проката.