Новые возможности для держателей карт «Мир» банка «Открытие»

Можно оплачивать покупки в продуктовых магазинах, аптеках, такси, ресторанах, кофейнях и многих других местах.

С сегодняшнего дня держатели карт «Мир» банка «Открытие» получили возможность пользоваться безопасным, защищённым и конфиденциальным платёжным инструментом, который позволяет не прикасаться к кнопкам платёжного терминала и не передавать деньги из рук в руки.

Чтобы совершить платёж, достаточно поднести iPhone или Apple Watch к платежному терминалу. Каждая трансакция надёжно защищена – пользователю необходимо пройти аутентификацию, помимо того задействуется уникальный одноразовый динамический код безопасности.

Безопасность каждой трансакции обеспечена инновационными технологиями iPhone. Когда вы добавляете кредитную или дебетовую карту, ее номер не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учётной записи устройства, который создается и шифруется платежной системой и хранится в чипе «Безопасный Элемент» вашего устройства.

Пользователи также могут быстро и удобно совершать покупки с помощью Apple Pay на iPhone, iPad или Mac в приложениях и на сайтах, открытых в Safari, при оплате покупок в приложениях для Apple Watch.

Чтобы подключить карту «Мир» для оплаты, достаточно зайти в приложение Wallet на iPhone, нажать на значок плюса и следовать инструкциям. Пользователи смогут по-прежнему получать все скидки и бонусы, которые предлагает банк, а также привилегии в рамках программы лояльности платежной системы «Мир».

Подробности - на сайте ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».