Белгородский госуниверситет: проекты, меняющие будущее

Фото: архив пресс-службы НИУ "БелГУ".

Белгородский государственный национальный исследовательский университет, отметивший в этом году 145-летие, получит грант по госпрограмме стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Помимо ежегодной базовой части гранта в 100 миллионов рублей, вуз стал также получателем специальной части гранта по треку «Территориальное лидерство». Первый транш составит 426 миллионов до конца 2022 года.

– Средства гранта мы направим на реализацию проектов, которые будут содействовать инновационным преобразованиям и трансформации уже существующих отраслей и территорий региона, повышению открытости и значимости университета как драйвера позитивных социокультурных изменений и повышению привлекательности Белгородской области для жизни, учебы, работы и отдыха, – подчеркивает ректор университета, профессор Олег Полухин.

Комиссии Министерства науки и высшего образования РФ была представлена программа развития на 2021-2030 годы, в основу которой легли три стратегических проекта.

Помимо представителей вуза, на защите проекта присутствовал и губернатор Белгородчины.

Проект «Наука XXI века» позволит вузу упрочить лидерство в материаловедении, генетике, био- и экотехнологиях, войти в ТОП-300 мировых предметных рейтингов по пяти направлениям. Планируется, в частности, создание прорывных материалов и технологий эпохи постуглеродной экономики, развитие медицинской генетики, создание препаратов для проведения генной терапии, создание новых научно-исследовательских подразделений, в том числе НИИ генетических технологий и клиники генной терапии. Отметим, что на развитие инновационных технологий для биомедицины и диагностики Белгородскому госуниверситету выделено более 267 миллионов рублей из федерального бюджета в рамках еще одной грантовой программы, рассчитанной до 2023 года.

Второй проект – «Лидеры будущего» направлен на развитие талантов, подготовку специалистов новой формации и увеличение доли молодых исследователей. С этой целью в структуре университета будут созданы уникальное экспериментальное образовательное пространство – Институт междисциплинарных инновационных разработок и «Академия тьюторов и наставников», а также сеть образовательных центров в Белгородской области.

Стратегический проект «Университет без границ» предусматривает развитие бизнес-пространства университета, создание новых культурных и событийных пространств, таких как «Event-Парк» на базе конноспортивной школы НИУ «БелГУ», «Сиреневый сад» – благоустроенные общественные пространства на природных территориях города, «Точка притяжения» – перепроектирование и благоустройство пространств университетской набережной; создание системы поддержки (акселераторов) социальных проектов по развитию общественных пространств и так далее.