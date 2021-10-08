«Открытие» внедряет технологии онлайн-идентификации клиентов

Реализация проект уже существенно увеличила продажи кредитных карт зарплатным клиентам.

До запуска пилота менеджеры банка, выезжая на предприятие для оформления зарплатных карт его сотрудникам, передавали фотокопии индивидуального пакета документов клиента на проверку в бэк-офис. Весь процесс занимал длительное время, что приводило к потере большого количества сделок.

Пилот доказал эффективность проверки документов с помощью компьютерного зрения: фотографии документов уходят не на ручную проверку, а на автоматическую верификацию роботом. В рамках пилота время проверки снизилось до трех с половиной минут, что позволило выдавать больше кредитных карт и сразу активировать их в присутствии клиентов.

- Внедрение роботизированной верификаций приближает нас к модели безбумажного онбординга, когда менеджер с оформления документов перефокусируется на знакомство клиента с преимуществами продукта. Мы стремимся полностью цифровизовать этап входа в банк и пилотируем несколько решений, - сообщил Георгий Мазин, руководитель Фабрики инноваций ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Конверсия из одобренной заявки в активацию в момент выдачи в результате пилота выросла на 88%. Технология удаленного распознавания документов и проверки личности от компании Sumsub уже в этом году позволит банку «Открытие» удвоить кросс-продажи кредитных карт зарплатным клиентам.