Эксперты Белгородской области приняли участие в школе тренеров «Производительность.рф»

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IV Школу тренеров «Применяй. Обучай. Совершенствуй» посетили более 500 представителей предприятий-участников национального проекта из 60 регионов РФ. Мероприятие по развитию тренеров по бережливому производству прошло в Подмосковье с 5 по 7 октября. Организатором выступил Федеральный центр компетенций (ФЦК).Белгородскую область представляли несколько предприятий, участников национального проекта «Производительность труда».

В течение трех дней внутренние тренеры предприятий могли посетить 8 треков по актуальным темам и более 30 мастер-классов. Участники совместно с экспертами ФЦК разбирали реальные кейсы национального проекта по оптимизации производства.Программа позволяет получить дополнительные знания сразу по трем направлениям – применение, обучение и совершенствование навыков использования инструментов и методик бережливого производства.

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Участников мероприятия приветствовал генеральный директор ФЦК Николай Соломон. Он затронул тему мотивации к внедрению изменений на производствах.

- Есть два мотиватора, которые позволяют людям меняться самим и изменять все вокруг себя. Первый – это желание повысить собственную капитализацию, чтобы иметь возможность расти по карьерной лестнице. Второй –угроза потери работы. Например, когда директор предприятия на общем собрании объявляет о том, что если компания и дальше будет работать как прежде, то через год она закроется. Это также для многих сотрудников станет стимулом к изменениям, – рассказал на встрече с участниками школы тренеров генеральный директор ФЦК Николай Соломон.

Для участников школы эксперты и тренеры ФЦК провели треки по ключевым направлениям: управление изменениями и вовлеченностью, управление проектной деятельностью, инструменты мотивации персонала, логистика, тренерские компетенции, повышение эффективности процесса и методика решение проблем.

- За три дня эксперты Регионального центра компетенций узнали примеры внедрения производственных систем таких флагманов промышленности РФ, как «Сухой», «МИГ», «Вертолёты России», корпоративная академия Росатома. Также они изучили, как организованно обучение сотрудников предприятия в группе компаний «Северсталь», познакомились с направлением развития западных производств, эффективно применяя методики lean 6 sigma. Кроме того, были организованы мастер-классы по методике подачи рацпредложений, инженерному мышлению каракури, методам планирования, аналитики и решения проблем, - отметил руководитель проекта РЦК Белгородской области Юрий Потапов.