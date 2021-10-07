Клиенты ВТБ в Белгородской области увеличили спрос на автокредиты на треть

По объему достигнутый показатель на 32% выше результата аналогичного периода прошлого года.

В целом по стране клиенты ВТБ за январь-сентябрь заключили более 65 тысяч сделок на приобретение автомобилей почти на 73 миллиарда рублей. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего клиенты приобретают автомобили марок LADA, HYUNDAI и KIA.

Регионами-лидерами по объему выданных автокредитов стали Москва и область (23,4 миллиарда рублей), Санкт-Петербург и Ленобласть (7,7 миллиарда), а также Краснодарский край (3,5) и Республика Татарстан (2,7). Размер среднего чека по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 16% - до 1,1 миллиона.

В целом по России с начала года выдачи автокредитов составили более 820 миллиардов рублей (+55% к показателю аналогичного периода 2020 года). На фоне роста цен на новые модели спрос потребителей все больше смещается в сторону подержанных автомобилей.

В ВТБ по итогам трех кварталов продажи кредитов на подержанные машины выросли на 60% и достигли 12 миллиардов рублей, в то время как на новые авто - только на 34% (58,6 миллиарда). Наибольшую динамику в портфеле банка показали беззалоговые автокредиты: их выдачи увеличились более чем в 2,5 раза (до 2,5 миллиарда рублей).

- Нехватка автомобилей, вызванная глобальным дефицитом микроэлектроники, все сильнее сказывается на российском рынке. Несмотря на сохраняющийся спрос, он снижается уже три месяца подряд по отношению к прошлому году, причем темпы падения ускоряются. Мы полагаем, что отрицательная динамика сохранится как минимум до конца текущего года. Но целом продажи автомобилей в России, по нашим оценкам, все же вырастут на 5% по отношению к прошлому году благодаря высоким показателям первого полугодия, - комментирует аналитик ВТБ Капитал Владимир Беспалов.

- По нашим прогнозам, в октябре темпы роста рынка автокредитования замедлятся, но все же составят около 30% к прошлому октябрю, что лишь на 3 п.п ниже динамики сентября. Сложившаяся ситуация продолжит «подогревать» интерес клиентов к подержанным автомобилям. Уже сейчас динамика их продаж выше, чем в сегменте новых моделей. С учетом изменения потребительского спроса мы готовим выгодные предложения для «вторичного» рынка и в ближайшее время представим их нашим клиентам, - заявил Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж автокредитов — вице-президент ВТБ.

Клиенты ВТБ активно рефинансируют автокредиты. По итогам девяти месяцев около 1,7 тысячи заемщиков других банков снизили свою платежную нагрузку, переведя в Банк ВТБ (ПАО) ранее оформленные кредиты на 1,4 миллиарда рублей. Это почти в два раза больше результата за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в ВТБ кредит на покупку автомобиля можно оформить по ставке от 5,5% с суммой кредита до 7 миллионов рублей, рефинансирование автокредитов доступно по ставке от 2% годовых с возможностью отсрочки ежемесячных платежей на 3 месяца при подключении опции «Отложенный платеж» (в случае попадания в сложную финансовую ситуацию).

В рамках беззалоговых кредитов клиент может приобрести автомобиль или моторизированную технику, которую в дальнейшем не нужно передавать в залог банку. Можно оформить кредит без первого взноса в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей без подтверждения дохода на срок от года до пяти лет. Минимальная ставка составляет 5,5% при условии страхования транспортного средства или личного страхования на весь срок.